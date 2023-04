La salvaje agresión de Draymond Green a Sabonis que sacude la NBA

Draymond Green ha vuelto a hacer de las suyas durante el segundo partido de los playoffs de la NBA ante Sacramento Kings. El 23 de los Warriors fue expulsado por pisarle las costillas a Domantas Sabonis. La acción se produjo a poco más de siete minutos para el final del encuentro, y con un marcador bastante ajustado (91-87).

Malik Monk erró la canasta, el rebote le cayó a Stephen Curry y cuando los Golden State salían al contraataque, Sabonis, que estaba en el suelo tras la lucha por el rebote, agarró la pierna de Green con las dos manos y el 23 le propinó un pisotón en las costillas con la suela de la zapatilla para zafarse de él. Tras revisar la acción, los árbitros expulsaron del partido al ala-pívot de los Warriors con una falta de grado dos y sancionaron al lituano con una falta técnica por el agarrón.

Al final, Sacramento se impuso en el segundo duelo por 114-106 y suma su segunda victoria en esta eliminatoria de cuartos de final. Sabonis pudo seguir jugando tras el pisotón de Green, aunque fue sometido a unas pruebas para descartar alguna lesión. Según contó el periodista Adrian Wojnarowski, al ex de Unicaja le hicieron unas radiografías al término del choque y aunque de momento no hay daños físicos volverá a ser evaluado en las próximas horas.

Sabonis is down after Draymond stepped on him. pic.twitter.com/6MwsNLT2Pj

— Bleacher Report (@BleacherReport) April 18, 2023