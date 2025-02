Lucas Pérez salió de manera abrupta del Deportivo de La Coruña hace unas semanas y recientemente se ha confirmado su fichaje por el PSV. Mucho se ha hablado de su marcha cuando todo apuntaba a que terminaría su carrera en el club de su vida y de su corazón, al que le ha dado todo. Sin embargo, además de no sentirse del todo respaldado por los dirigientes del Deportivo, hay circunstancias personales que han sido claves para tomar esta decisión y ahora ha decidido contarlo todo.

Lucas Pérez desvela que sus padres le abandonaron cuando tenía dos años y que fueron sus abuelos los que le criaron a partir de esa edad, pero ahora sus progenitores le están pidiendo dinero por cauces judiciales, algo muy desagradable y por lo que ha preferido marcharse de Coruña. «Mis padres me abandonaron con 2 años y ahora me piden dinero», confiesa en El Partidazo de Cope para que la gente entienda la razón por la que salió del club de su vida.

«Yo me he criado con mis abuelos, los padres de mi padre. Con dos años, mis padres me dejaron en un un orfanato porque no podían o no querían hacerse cargo de mí. Este temporada, me llega una denuncia de mi padre en la que me exige manutención hasta el resto de su vida. A partir de ahí paso varios meses hasta que me voy del Deportivo con mucho estrés y mucho agobio porque tengo que revivir momentos de mi vida muy difíciles», cuenta Lucas Pérez.

Y va más allá: «Cuando fiché por el Arsenal mi madre también me mandó un burofax reclamando dinero… pero ella no puede reclamarlo porque no sale en la custodia compartida. Mis abuelos piden la custodia y, después, mi abuela permite a mi padre entrar en ella. Yo tuve suerte de tener a mis abuelos, pero no pudieron durar lo que tenían que haber durado…».

«Me voy ahora porque sigue el tema de mi padre. Estas Navidades me lo he encontrado varias veces y no es plato de buen gusto. Dado que en el club la situación no era la adecuada, porque no me sentía ni valorado ni apoyado, decido ser honesto y decirles que lo estoy pasando mal para echarme a un lado. El club y yo hablamos… Quedaban dos partidos para cumplir los 20 con los que iba a renovar y no quería, y a los dos días, después de decir que nos íbamos a dar un tiempo, recibo una carta del club donde me piden que tengo que firmar un compromiso con ellos escrito. Ahí considero que no saben lo que significa el Deportivo para mí y cuando se duda de esa manera lo mejor es echarse a un lado», dice.

«¿Qué padre no quiere estar cerca de su hijo? Lógicamente quiero estar cerca, es evidente, pero si no me lo permite el trabajo… Yo ya estaba lejos de él. Lo que pasa es que se han hecho eco de una mentira y yo tengo parte de culpa por haber permitido que hayan comprado esa mentira. La persona que soltó esa información fue para hacerme daño», dice sobre los que afirmaban que lo tenía hecho con el Rayo Vallecano (su hijo vive en Madrid con su madre).