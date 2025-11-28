Drama en la India y en el mundo del baloncesto. Un jugador ha muerto en la ciudad de Rohtak después de que le cayera encima del pecho una canasta en una pista al aire libre mientras estaba entrenando. Sus amigos corrieron a ayudarlo, pero no pudieron salvar la vida del joven de 16 años, que fue aplastado por la estructura de la canasta. Las trágicas imágenes fueron captadas por una cámara de seguridad del recinto, y el mundo del baloncesto lamenta la triste repentina pérdida del jugador.
Drama en el baloncesto: muere un joven de 16 años tras colgarse del aro y ser aplastado por la canasta
Gwyneth Paltrow cede ante la presión animalista y retira la lana de angora china de su marca de moda
Día de la Música: las ocho canciones imprescindibles que alzan la voz por el planeta y la naturaleza
Una tortuga amputada en Valencia revela el drama de la contaminación plástica en el mar
La cooperación internacional lanza el último guardián espacial que vigilará el nivel de los mares
Rescatan a Tila, un ejemplar de serval que no podía ser cuidado como mascota por sus dueños
El fantasma blanco del Mediterráneo: fotografiado el primer lince ibérico leucístico de la península
Javier Ojeda, gerente de APROMAR: "Gracias a la acuicultura, tenemos pescado para todos"
Expertos del sector hídrico debaten en OKGREEN sobre los retos del agua en un contexto de emergencia climática
Germán García (KPMG) advierte que el cambio climático puede reducir hasta un 25% el valor de las compañías
McDonald's, Heineken e Iberdrola comparten su éxito en sostenibilidad: "Es un modelo de negocio"
Novillo anuncia una inversión de 2.000 millones para el agua de Madrid: "Será la obra hidráulica del siglo"
Bertrand Piccard: "La ecología debe ser rentable para convencer al mundo económico y político"
Muerte a golpes y condiciones insalubres: así crían a los patos que llegan a los súper asiáticos españoles
La Comunidad de Madrid prepara su estrategia para la llegada de los vehículos altamente automatizados
La inclusión también pedalea en la Semana Europea de la Movilidad con el 'El último vuelo del tándem'
Jorge Rodrigo: "La Comunidad de Madrid cuenta con uno de los mejores metros del mundo"
Pedro Armestre: "Sobrecoge ver un paisaje quemado hasta el infinito desde el aire"
El Gobierno tapa el mayor atentado ecológico del Mediterráneo desoyendo al municipio de La Unión
La acuicultura española lanza una gran campaña que reivindica su papel en la alimentación sostenible
¿Qué pasaría en tu pescadería si no existiera la acuicultura?
La España calcinada desde el aire: las fotos más sobrecogedoras de la ola de incendios
Un láser situado en el Teide podrá desplazar la basura espacial evitando colisiones con los satélites
Drama en la India y en el mundo del baloncesto en general
Un jugador ha muerto en la ciudad de Rohtak después de que le cayera encima una canasta
Las trágicas imágenes fueron captadas por una cámara de seguridad del recinto
Temas
Comentar
Consulta aquí la política de comentarios