Drama en el baloncesto: muere un joven de 16 años tras colgarse del aro y ser aplastado por la canasta

Drama en la India y en el mundo del baloncesto. Un jugador ha muerto en la ciudad de Rohtak después de que le cayera encima del pecho una canasta en una pista al aire libre mientras estaba entrenando. Sus amigos corrieron a ayudarlo, pero no pudieron salvar la vida del joven de 16 años, que fue aplastado por la estructura de la canasta. Las trágicas imágenes fueron captadas por una cámara de seguridad del recinto, y el mundo del baloncesto lamenta la triste repentina pérdida del jugador.