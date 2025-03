Donnarumma mete al PSG en cuartos de Champions eliminando en penaltis al favorito Liverpool

El PSG logró la machada de darle la vuelta a la eliminatoria en Anfield y eliminar al que era el mejor equipo de Europa, un Liverpool que no pudo batir a Donnarumma y que entregó su condición de favorito en la tanda de penaltis. El solitario gol de Dembélé llevó la eliminatoria a la prórroga, tras igualar el 0-1 del Parque de los Príncipes, y después de media hora más de fútbol, el partido se fue a la tanda. En ella, el portero italiano fue el héroe con dos paradas, dando el pase a los de Luis Enrique a los cuartos de final de la Champions League.

Aunque no sólo sobresalió en la tanda de penaltis. El italiano rindió por fin a su mejor nivel en una gran noche. Las dudas que sobrevuelan siempre sobre el portero del PSG, que acumula varios fallos importantes en momentos clave, se disiparon en Liverpool, donde evitó que los ingleses perforaran su portería durante los 120 minutos que duró el partido. Se consagró en la tanda, deteniendo los penaltis de Darwin Núñez y Curtis Jones para meter al PSG en los cuartos de final.

Anfield acogía el partidazo de la jornada en la vuelta de octavos. Si Real Madrid y Manchester City protagonizaron una final anticipada en el playoff de acceso a la presente ronda, se podía decir lo mismo de este Liverpool-PSG. Los de Luis Enrique, que dominaron a su antojo en la ida, se veían obligados a remontar, puesto que con muy poco los ingleses consiguieron un botín de 0-1. Labor más que complicada para el club-Estado, en su enésimo intento por sentarse en el trono europeo.

Y si en el Parque de los Príncipes se llevó la victoria el equipo red ante un asedio infinito de los parisinos, en Inglaterra se intercambiaron los papeles. El Liverpool controlaba a sabiendas de que manteniendo su portería a cero tendrían todo a su favor. Se acercaban tímidamente a la meta de Donnarumma, pero sobre todo evitaban las llegadas de los franceses. Hasta que apareció un Dembélé en estado de gracia.

El Mosquito ha consegido bajo la batuta de Luis Enrique convertirse en un jugador diferencial. Está en el mejor momento de su carrera y lo demostró en Anfield, con un picotazo que igualaba la eliminatoria. En una entrada por la derecha de Barcola, el extremo puso el centro al corazón del área y, aunque Konaté se anticipó, se hizo un lío ante Alisson, dejando el balón muerto para que el francés pusiera el 0-1, neutralizando la ventaja del Liverpool.

Pudieron aumentar los visitantes su renta, pero se rehizo el conjunto inglés de cara a la segunda parte. En ella, comenzaron a dominar con claridad, mereciendo el empate. Pero se defendía como gato panza arriba el PSG, con Donnarumma e, incluso, Kvaratskhelia sacando goles cantados de los de Arne Slot.

No tenía el día el líder de la Premier League, que además defendía su primera posición en la fase de liga de esta Champions League. A pesar de su superioridad clara durante la temporada, no tenía ni mucho menos asegurada su continuidad en la máxima competición, puesto que se iban a la prórroga y que un gol más del PSG les dejaba en la calle. Y eso que lo intentaban y las tenían de todos los colores, pero el balón no quería entrar.

Era de esos días en los que no salía nada y se comprobó con la lesión de Alexander-Arnold. El jugador pretendido por el Real Madrid se retiraba con una lesión de aparente gravedad, que le compromete, como mínimo, para las próximas semanas. Aparte de eso, sobre el campo tenían a un Luis Díaz al que no le salía absolutamente nada. Todo lo que intentaba hacer el delantero colombiano, le salía mal. Y pudo ser peor, puesto que con el tiempo reglamentario llegando a su fin tuvo Kvaratskhelia el 0-2 que les hubiera dejado fuera a las primeras de cambio.

Donnarumma como héroe

Finalmente, el encuentro se fue al alargue, ante la imposibilidad del Liverpool de batir a Donnarumma. Eso sí, el portero italiano sufrió de lo lindo y tuvo que esmerarse para mantener su portería a cero durante los 90 minutos y no fue menos en la media hora de prórroga. Aunque con los ingleses acusando ya más el cansancio, siguieron llevando la batuta del partido, tirando de paciencia ante un PSG que resistía ordenadito atrás, sin conceder apenas huecos.

Consiguieron aguantar los parisinos el empate, llevando el partido a la tanda fatídica de penaltis. Una tanda en la que contaban con un Gonçalo Ramos que entró únicamente para tirar su penalti, como buen especialista.

Comenzó tirando el PSG, de la mano de Vitinha, con una paradinha que estuvo a punto de detener Alisson. Pero entró. Salah lanzó el suyo y dejó inmovil a Donnarumma para poner el 1-1. Gonçalo Ramos cumplió para adelantar a los franceses, una ventaja que consolidaría Dembélé, puesto que Donnarumma detuvo el lanzamiento previo de Darwin Núñez. E hizo lo mismo el italiano con el penalti de Curtis Jones. Doue confirmó la clasificación de los de Luis Enrique anotando su penalti.