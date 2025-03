Luis Enrique ante la eliminación más prematura de su carrera en la Champions

Luis Enrique se enfrenta a lo desconocido. Este martes, su PSG podría quedar eliminado en los octavos de final de la Champions si no consigue remontar el 0-1 en contra que arrastra desde la ida en París. El ex seleccionador español nunca ha caído de forma tan prematura en la máxima competición de clubes y lo cierto es que esta vez, que sería la primera, tiene muchas opciones, ya que la misión es frenar al equipo más en forma de Europa, el Liverpool.

Su PSG superó una serie de adversidades en la liguilla y accedió a la repesca en la última jornada. Tras arrasar con el Brest, quedó emparejado en el sorteo con el Liverpool, líder de la fase regular y de la Premier, al que plantó cara en la ida. Los de Luis Enrique pusieron todos los argumentos para ganar, pero no lograron marcar y los de Arne Slot castigaron en el minuto 87, cuando más duele, con un tanto de Harvey Elliott.

Ahora, deberán visitar el histórico Anfield con la complicada tarea de remontar la eliminatoria después de haber tenido ocasiones de todos los colores en la ida para incluso dejarla bastante encarrilada. Y es que un equipo entrenado por Luis Enrique nunca ha sido apeado en una ronda tan temprana como los octavos. No le pasó en la Roma, donde ni siquiera jugó Champions, tampoco en el Celta de Vigo y, por supuesto, tampoco en el Barcelona.

Cerca estuvo de ser eliminado con el equipo culé en octavos en su última temporada al frente del banquillo, pero una remontada épica, acompañada de mucha polémica, lo impidió. Hablamos de aquel histórico 6-1 del Barça al PSG en el Camp Nou después de haber encajado un 4-0 en el Parque de los Príncipes, un marcador al que parecía imposible darle la vuelta.

Otro difícil desafío para Luis Enrique

Pero los de Luis Enrique lo consiguieron con la ayuda del mítico Aytekin y se metieron en cuartos, donde fueron eliminados por segundo año consecutivo a manos de la Juventus. La temporada anterior fue el Atlético quien les echó en dicha ronda y en la primera campaña del asturiano en el banquillo azulgrana el Barcelona se alzó con el histórico triplete.

Han pasado casi diez años de aquello y tras dejar el Barça, su paso por la selección y ahora el PSG Luis Enrique busca realizar la machada de cargarse al Liverpool en su casa para seguir vivo en la competición europea. En su primera temporada, el equipo parisino llegó hasta las semifinales de la mano de Lucho, donde fue eliminado por el Borussia Dortmund, subcampeón al caer en la final ante el Real Madrid.

Luis Enrique se refirió este lunes en la rueda de prensa previa al partido a aquel 4-0 que le endosó el PSG a su Barcelona en París: «No me gusta. Prefiero que no me hubiera metido cuatro el PSG cuando entrenaba al Barcelona. Son situaciones difíciles de gestionar. Y no tengo ningún problema en afrontarlas de manera directa y sin freno, por así decirlo. Preferiría tener un resultado positivo».