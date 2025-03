Reincidente Luis Enrique: 59 tiros a favor y cero goles en dos duelos determinantes en Champions

El PSG volvió a tropezar con la misma piedra. Los de Luis Enrique fueron muy superiores al Liverpool en el partido de ida de octavos de final de la Champions League, pero perdieron por la mínima. Lo mismo les pasó hace menos de un año contra el Borussia Dortmund en las semifinales de la máxima competición continental, donde cayeron por 0-1 en el Parque de los Príncipes. Entre los dos partidos suman un total de 59 remates a favor por ocho en contra, y en los dos pasó lo mismo, derrota por la mínima.

Luis Enrique está haciendo un gran trabajo al frente del PSG, eso es innegable, pero la realidad es que al equipo le falta rematar los partidos. A la hora de la verdad, el líder de la Ligue 1 siempre responde con un gran encuentro, sin embargo, no acaba de estar del todo acertado de cara a puerta. Eso les costó la final de Champions el año pasado y les podría costar, nuevamente, la eliminación esta temporada.

En el partido disputado en el Parque de los Príncipes la pasada campaña, correspondiente a la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones 2023-24, el PSG de Luis Enrique llegaba con la necesidad de remontar el 1-0 de la ida en Dortmund. Arropados por su afición, el campeón de Francia salió a por todas en busca de la remontada. Pero no era su día. Estrellaron el balón en el palo hasta en tres ocasiones.

Esto era como intentar derribar un muro de hormigón, por más que lo intentaban no había manera de derribarlo. Llegaban una y otra vez a la portería contraria y remataron hasta en 31 ocasiones, pero no conseguían hacer gol. La lógica decía que el PSG acabaría marcando porque estaba siendo muy superior a su rival, pero la lógica no funciona en el fútbol. El conjunto parisino remató 31 veces, cinco de ellas a puerta, pero el Dortmund casi en la primera ocasión que tuvo marcó y enterró la eliminatoria. Seis veces llegaron los alemanes, de las cuales tres fueron entre los tres palos.

Se repite la historia

Contra el Liverpool, 10 meses después, les ha vuelto a pasar lo mismo. El PSG llegaba lanzado a esta eliminatoria después de arrasar al Brest en el playoff. Enfrente tenía al mejor equipo de la fase de Liga de la competición y líder de la Premier League. Los pupilos de Luis Enrique volvieron a firmar un partido fabuloso, presionando y corriendo como les gusta.

Dominaron prácticamente todo el partido y gozaron de las mejores ocasiones del encuentro, pero Alisson Becker cuajó una actuación sensacional. Las paradas del meta brasileño frustraron al PSG de un Luis Enrique que empezaba a quedarse sin ideas. En el minuto 87 del choque, cuando todo parecía encaminado al 0-0, el Liverpool silenció el Parque de los Príncipes con un gol del recién entrado Harvey Elliot tras una gran acción de Darwin Núñez. Apenas era el segundo disparo de los de Arne Slot en todo el partido, el primero entre los tres palos.

Después de 26 remates, el PSG no fue capaz de hacerle un gol al equipo de Merseyside, mientras que ellos a la primera que tuvieron la mandaron para dentro y ganaron 0-1. Contra el Dortmund tuvieron una diferencia de +25 entre tiros a favor y en contra, y frente a los ingleses de +26. El resultado fue el mismo, derrota por 0-1. Luis Enrique tiene un problema en ataque, generan muchas ocasiones, pero no definen y eso ya les ha costado dos partidos importantes. El asturiano tendrá que buscar una solución rápida a este problema si quiere darle la vuelta a esta situación y seguir vivo en la Champions League.