Dominic Thiem anuncia su retirada del tenis

Uno de los jugadores más talentosos de la última década cuelga la raqueta. Dominic Thiem anunció su retirada del tenis profesional al término de 2024, después de unos últimos años marcados por las lesiones y en los que no ha podido superar los problemas físicos y recuperar un puesto en la élite. A través de un emotivo vídeo, Thiem, campeón del US Open 2020 y dos veces finalista en Roland Garros, comunicó su adiós al deporte para abrir una nueva etapa en su vida.

Dominic Thiem alcanzó el número 3 del ranking ATP, como parte de una generación intermedia entre los Nadal, Djokovic o Murray y la denominada entonces como NextGen. Nacido en 1993, el austriaco se retira con 30 años, después de sufrir una importante lesión en la muñeca derecha en 2021, meses después de conquistar su primer Grand Slam en Nueva York, y a partir de ahí, tras un largo periodo de baja, inició una cuesta abajo que no le ha permitido regresar a los puestos del ranking ATP que su talento merece.

Debido a no verse competitivo, y también limitado por los problemas físicos, Thiem decide retirarse a finales de 2024, el que será el último año de su carrera deportiva. Reconocido hace un tiempo como potencial sucesor de Rafa Nadal como rey de la tierra batida –se le llamó ‘el Príncipe’–, Rafael y Dominic apuntan a decir adiós a sus respectivas carreras profesionales el mismo año, lo que demuestra que el austriaco dejó su camino a medias y nunca pudo, pese a que llegó a dos finales (2018 y 2019), conquistar la gran cita sobre arcilla, Roland Garros.

«Hola a todos, os tengo que enviar un mensaje muy importante, muy triste pero a la vez bonito. La temporada 2024 va a ser la última para mí, voy a dar por finalizada mi carrera en el tenis a final de año», comunicaba Dominic Thiem, en un video en el que se dirigió a sus seguidores y que se ha hecho viral a través de las redes sociales, donde se lamenta el adiós de un tenista con una calidad brutal, derecha mortal y un revés a una mano icónico, por su fuerza y efecto.

