Djokovic también barre a Sinner y se proclama maestro de las ATP Finals por séptima vez

El maestro de la ATP vuelve a ser Novak Djokovic, el mejor tenista de todos los tiempos y también, aunque a sus 36 años comience a escaparse a una explicación lógica, el gran dominador del circuito en 2023. El tenista serbio dio una nueva lección, en esta ocasión a Jannik Sinner, en una final de las ATP Finals 2023 que no tuvo color y en la que desarboló al pujante contendiente italiano hasta reducir su tenis al mínimo, con un resultado final de 6-3, 6-3.

Le sucedió el sábado a Carlos Alcaraz, este domingo a Sinner y en general, ha pasado con todos sus rivales en un 2023 de ensueño. Novak Djokovic es otro nivel cuando hablamos de competitividad, determinación y de sacar su mejor versión en el momento justo. Por eso, y por su talento y un cuidado al máximo de su físico, rozando lo obsesivo, el jugador de Belgrado se ha hecho hasta siete veces en su carrera deportiva con las ATP Finals, un torneo que nadie ha ganado más que él y al que se sube a lo más alto desplazando a Roger Federer, quien hasta este domingo compartía con Nole el máximo privilegio con seis trofeos en su museo.

El séptimo torneo de maestros de Djokovic había comenzado gris, con varios partidos más largos de la cuenta y una eliminación que pudo darse, paradójicamente, si su rival en la final, Jannik Sinner, se hubiera dejado ir en la última jornada del Grupo Verde ante Holger Rune. No lo hizo, haciendo gala de la profesionalidad que se requiere en estas citas, pero acabó pagándolo en una final en la que Novak escribió el guión y protagonizó la película, convirtiendo a Sinner en un villano inerte a su merced.

Perfecto con el saque y puntual al resto, Djokovic copó titulares en un primer set de apenas 35 minutos en el que el público, volcado toda la semana con su ídolo local, no pudo si no defender a Sinner tímidamente mientras Novak iba repartiendo juego y dejando constancia de que no iba a permitir un encuentro como el del round-robin de grupos.

Djokovic dibuja una final sin historia

Con un 6-3, basado en un sólo break y sin dejar oportunidad alguna a Sinner, Djokovic no tenía suficiente, y de entrada también quebró el saque de Jannik, dejando la final de las ATP Finals prácticamente vista para sentencia. Sólo una debacle del mejor tenista de la actualidad y, probablemente, de todos los tiempos, podía girar la situación y esta, aunque Novak bajó algo el nivel al tiempo que Sinner se resistía a caer apalizado, no se produjo.

Las escasas oportunidades del italiano al resto se fueron al limbo y una vez superada la hora y 44 minutos de juego, una doble falta de Sinner ponía punto y final a la función ATP de la temporada con el mismo ganador del Open de Australia, Roland Garros y el US Open levantando su séptima copa de campeón de las ATP Finals. Novak Djokovic es otro nivel y en 2024, volverá a ser el rival a batir.