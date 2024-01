Djokovic se encara con un aficionado en pleno partido: «¡Ven aquí y me lo dices!»

Novak Djokovic vivió una situación límite en su encuentro en el Open de Australia 2024. El tenista serbio acabó superando con sumas dificultades, a Alexei Popyrin en cuatro sets en un choque en el que no se encontró cómodo y en el que una gran parte del público animó deliberadamente a su rival, australiano, algo que acabó por crispar a Djokovic. El número uno del mundo, ante una supuesta falta de respeto de un aficionado desde la grada, no dudó en encararse con él con el partido en juego, dejando una de las imágenes de lo que va de torneo.

En el cuarto set, con 2-2 en el marcador del parcial y después de que Djokovic se llevara el tercero en el tie-break, el jugador balcánico acudió a una esquina de la pista y se dirigió al sector más cercano de la grada, donde un aficionado le habría increpado de forma ostensible, hasta llegar a oídos del gran favorito al título en el Open de Australia.

«¡Ven aquí y me lo dices!», le espetó Djokovic con voz desafiante, ante el alucine de los aficionados que se situaban en las zonas cercanas de la grada de la Rod Laver Arena. El juez de silla del partido, el brasileño Carlos Bernardes, no podía si no tratar de calmar a Novak desde su asiento, si bien el tenista de Belgrado pronto se dio la vuelta con una sonrisa irónica y continuó jugando sobre la pista.

"¡Ven aquí y me lo dices!" 👀 La reacción de Novak Djokovic ante un aficionado

Este incidente no sólo no desconcertó a Novak Djokovic, si no que le animó a meterse al 100% en un partido en el que se había visto contra las cuerdas tan sólo unos minutos antes. Alexei Popyrin, número 43 del ranking ATP, le había igualado a un set después de que Nole comenzara ganando el choque, y en el tercer parcial, contó con hasta cuatro pelotas de set al resto para habérselo llevado y hecho, de paso, saltar todas las alarmas en Melbourne. Djokovic solventó la situación y se apuntó el set en el tie-break, antes de que en el cuarto un incidente empañara su camino hacia la victoria, pero no lo impidiese.