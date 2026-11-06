El disparate de Tebas: dos Barça – Atlético en un mes y solapa la Liga con la Copa

A grandes males, peores soluciones. La Liga de Javier Tebas parece decidida a cambiar el sentido del dicho con sus continuos movimientos en las fechas y horarios de los partidos de su competición. El asfixiante calendario apenas deja margen de maniobra a la Liga, que ha firmado una nueva chapuza este jueves. Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid y Real Sociedad adelantarán sus partidos de la jornada 23 al día 2 de diciembre con motivo de la disputa de la Supercopa de España. Una fecha que desvirtúa por completo el duelo entre los dos primeros clasificados en este momento.

Rojiblancos y culés se miden este domingo en el Metropolitano, con el liderato de la Liga en juego. Después de esta reconfiguración del calendario, volverán a enfrentarse sólo 24 días después. Con este movimiento, el partido entre Barça y Atlético, uno de los más atractivos del fútbol español, estará, como mínimo, más de nueve meses sin disputarse en la competición liguera. Real Madrid y Real Sociedad también se verán las caras el miércoles 2 de diciembre, en un duelo que se disputará en el Reale Arena.

Con esta reconfiguración de las fechas ligueras, Tebas rompe una de sus máximas: que Real Madrid y Barcelona no jueguen el mismo día. La chapuza no queda ahí. Con el cambio en el calendario, estos dos encuentros de la jornada 23 de Liga coincidirán con la segunda ronda de Copa del Rey. Un auténtico despropósito a nivel televisivo y para varios de los clubes modestos que pueden ver reducir sus taquillas al coincidir con un partido de la talla del Barça-Atlético y con la visita de los merengues a San Sebastián.

La Copa del Rey, daño colateral para la Liga

La decisión de trasladar estos dos duelos a una semana en la que se juega la Copa del Rey quitará cierto foco a la competición eliminatoria, a la vez que desvirtúa el valor de los duelos entre blaugranas y rojiblancos. En lo que respecta a los 24 días entre los dos partidos ligueros entre Barcelona y Atlético de Madrid, la solución era fácil.

Su duelo de la primera vuelta podría haberse jugado en los compases iniciales del campeonato. Así sucedió en el enfrentamiento Real Madrid-Real Sociedad, que se disputó el pasado 26 de agosto en la segunda jornada de Liga.

Ahora, la Liga de Tebas contará con dos de los partidos más seguidos de su competición, como son los duelos en el Metropolitano y Camp Nou, en un lapso de poco más de tres semanas. Incluso cuenta con la ayuda del parón de selecciones, que incrementa esta distancia en una semana. De hecho, entre su primer y segundo duelo liguero, ambos equipos disputarán únicamente dos partidos en la competición doméstica.

Un auténtico despropósito que vuelve a evidenciar la falta de soluciones de la Liga ante las exigencias del calendario. El pato, que en este caso es que los partidos adelantados de la jornada 23 se solapen con la Copa del Rey, lo acaban pagando los clubes.