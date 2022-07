Se disparan las dudas sobre la continuidad de Neymar en el PSG

Hace tiempo que el futuro de Neymar en el PSG está entredicho, pero ahora esos rumores se han alimentado tras las últimas declaraciones de Christophe Galtier, técnico del conjunto parisino, en las que no asegura la continuidad del delantero brasileño. Las declaraciones del nuevo entrenador parisino han disparado las dudas sobre la continuidad de una de las estrellas del PSG.

A Neymar le restan todavía varios años más de contrato (hasta 2027), sin embargo, Galtier no ha asegurado que vaya a contar con la estrella de la selección brasileña el curso que viene. Al ser preguntado por el 10 al término del encuentro de pretemporada frente al Urawa Red Diamonds japonés, el entrenador francés ha dejado la duda en el aire: «Yo no sé qué pasará en un futuro próximo, cuando acabe el mercado de fichajes, no lo sé…».

Galtier ha llegado con mano de hierro al PSG. Al nuevo entrenador del cuadro que preside Nasser Al-Khelaifi no le tiembla el pulso para sembrar las dudas sobre la continuidad de una de las grandes estrellas de este equipo. No obstante, el rendimiento del brasileño en la última temporada no ha estado a la altura de lo que se espera de un crack mundial como él y por eso, y ante la renovación de Mbappé, se especula con su posible salida este verano.

«Se dice que se marchará, se dice que se quedará… Yo no he hablado con él sobre este tema y por lo tanto no sé qué pasará», aseguró Galtier en unas declaraciones recogidas por RMC Sports al acabar el choque ante el cuadro nipón. Sus palabras alimentan todavía más los rumores sobre la posible marcha del futbolista tras cinco temporadas en el PSG.

Neymar responde

Pese a las declaraciones que ponen en duda la continuidad de Neymar en el equipo de la capital francesa, el técnico ha tirado una lanza en su favor: «Ney está trabajando bien desde que empezó la pretemporada, creo que es feliz. No lo veo preocupado por todo lo que puede decirse sobre él, sobre su situación en el club. Por lo que veo en los entrenamientos, con la alegría con la que trabaja, no lo veo preocupado».

Sin embargo, estas palabras han llegado a oídos de un Neymar que no se ha mordido la lengua y se ha pronunciado sobre el caso en declaraciones recogidas por AFP, aunque sin cerrarlo del todo: «Siempre he dicho que quiero quedarme. Y hasta el momento el club no me ha dicho nada, por lo tanto no sé qué plantes tiene para mí».