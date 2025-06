Los dilemas del Barça para su regreso al Camp Nou

El Barça parece que, esta vez sí, volverá al Camp Nou en la fecha que estiman actualmente, con la vista puesta al mes de septiembre. El nuevo Camp Nou abrirá sus puertas con una capacidad muy reducida pero lo hará finalmente, casi un año después de la fecha planteada inicialmente, noviembre de 2024. El Trofeo Joan Gamper, aún con fecha exacta por determinar, será la primera puesta en escena de los culés en su estadio a medio hacer, con un aforo reducido y solo dos de las graderías disponibles.

Pero el regreso del Barça al Camp Nou está cargado de dilemas, de pequeños problemas y dudas que la Junta Directiva de Joan Laporta deberá ir resolviendo con el paso de los días y semanas a medida que se acerca la fecha fijada y el inicio de la nueva temporada. Como ya hizo el Real Madrid en su día, el club barcelonés pedirá jugar las primeras jornadas de la Liga a domicilio, arañando algunas jornadas al calendario para su estreno en el Camp Nou, con vistas a ultimar todos los preparativos.

En el Barça ya avisan, ponen en alerta, a sus aficionados. El Camp Nou que verán a mediados de septiembre será un estadio inacabado, a medio hacer, con mucho aún que rematar, aunque como comentábamos tendrán ya disponible tanto la primera y la segunda gradería. En cualquier caso, pese a la disponibilidad de estas butacas, será un aforo muy reducido el que inicialmente esté activo, por lo que los socios culés tendrán que mantener el estado actual de Montjuic, donde no todos cabrán.

Además de la primera y segunda gradería, tal y como apuntan en el podcast Barça Reservat, desde el Barça esperan que esté también operativa la zona de asientos VIP ubicada en la Player Zone, con el correspondiente mirador que dará al túnel de salida de los futbolistas del vestuario al césped del nuevo Camp Nou. Lo que no llegará y se improvisará será la zona de prensa, que serán módulos prefabricados para solventar este dilema y cumplir con los requisitos pertinentes por parte de la Liga para la disputa de cualquier encuentro de élite.

Otro tema es el césped. Como se aprecia en las imágenes en directo de las obras del estadio, ya está instalado un césped provisional en el nuevo Camp Nou, aunque este no será el definitivo, ya que está previsto que éste se coloque a mediados de julio, a dos meses del inicio de la competición en el estadio.

Los abonos, otro dilema en Can Barça

Evidentemente los más de 80.000 socios del Barça no caben en el Camp Nou por lo que el sistema de abonados estará nuevamente en cuarentena esta próxima temporada hasta que el estadio no esté a pleno rendimiento. Es por eso que el club volverá a optar por un ‘pase de temporada’ con el que los interesados podrán ir al estadio aunque no con una butaca ni asiento fijo, sino rotativo.

Lo que está encima de la mesa ahora mismo en el despacho de Joan Laporta es el precio de estos pases, ya que hay dos corrientes sólidas ahora mismo entre la Junta Directiva. Por un lado están los que ven propicio mantener los precios que se han puesto en Montjuic, sobre todo en la víspera del año electoral, pero hay otro sector que ve el momento de aprovechar el rumbo ascendente del equipo de Hansi Flick para inflar los precios y sacar tajada.

Otro tema es la grada de animación del nuevo estadio. El club quiere construir una nueva en gol sud y que la compongan unas 1.200 personas, aunque los problemas con los anteriores integrantes de ésta, el lío con las peñas y el complejo proceso, pone todo en cuarentena… por el momento.