«Me dijeron que tenía un 90% de posibilidades de morir; respirar fuera del hospital es maravilloso»

Achille Polonara, jugador de baloncesto italiano que militó en el Baskonia de 2019 a 2021, sigue su tratamiento contra una leucemia. El ala-pívot de 33 años, que tiene contrato con el Dinamo Sassari tras militar la pasada temporada en el Virtus Bologna, se sometió a un trasplante de médula ósea en septiembre tras pasar el verano en Valencia recibiendo quimioterapia. Todo se torció hace unos días cuando sufrió una embolia que lo dejó 10 días en coma, por las complicaciones sufridas tras someterse al trasplante, pero lo peor ya ha pasado.

«Hace unas semanas, Aquiles entró en coma, pero parece que lo peor ya pasó. Hemos estado a su lado todos estos días», publicó Nicolò De Devitiis. «No era creyente, pero he rezado mucho estos últimos días. Le decía: ‘Por favor, no me dejes, te necesito’. Su mayor preocupación era: ‘¿Volveré a ser el de antes?’. Erika Bufano, esposa de Achille Polonara, le confirmó a Nicolò en una llamada a finales de octubre que Achille había entrado en coma: «Cuando le quitaron la sonda PEG, Achille se desmayó y sufrió una trombosis. Su cerebro se quedó sin oxígeno, sus posibilidades de sobrevivir son muy bajas».

Achille Polonara lo cuenta

Pero días después, Polonara había despertado y abierto los ojos: «Cuando sucedió, llamé a todos los médicos porque pensé que estaba soñando, o tal vez me estaba volviendo loca, pero todo fue real… No hablaba, pero me reconoció, luego empezó a decir sus primeras palabras, podía oírme y yo hablaba. Al principio hacía preguntas sin sentido, luego empezó a cantar algunas canciones», cuenta Erika Bufano. Afortunadamente, Polonara ha superado esa crisis y pronto recibirá el alta del Hospital Sant’Orsola-Malpighi.

El propio Achille Polonara se ha pronunciado días después. «Estuve en coma durante 10 días, me dijeron que tenía un 90% de probabilidades de morir, pero ahora puedo salir del hospital… No recuerdo casi nada de lo que pasó, es como si hubiera estado dormido. Fue duro, me daban pocas esperanzas. Cuando abrí los ojos, todavía no podía hacer nada. Luego las cosas mejoraron, y ahora respirar fuera del hospital es maravilloso», dice en La Iene.

Durante su enfermedad, el mundo del baloncesto se ha unido como pocas veces. Compañeros, rivales, clubes y aficionados mostraron su apoyo. En el EuroBasket 2025, su amigo Marco Spissu decidió jugar con el número 33, el de Polonara, como homenaje. En cada pabellón europeo aparecieron pancartas con mensajes de aliento y «Forza Achille» se convirtió en un grito compartido por miles de seguidores. Incluso Virtus Bologna le dedicó su título nacional con una videollamada en la que Achille, aún en el hospital, celebró desde la distancia con lágrimas y sonrisa.