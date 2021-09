Cristiano Ronaldo ha regresado al Manchester United no sólo con la idea de revolucionar el equipo en lo deportivo sino también poner su sello en las prácticas habituales de la plantilla. A sus 36 años, el portugués posee un físico envidiable, fruto de su cuidada alimentación y trabajo diario que quiere trasladar al resto del vestuario. Por eso, el portugués ha impuesto su menú al cocinero del United, algo que ha causado cierto malestar entre sus compañeros, según desvela la prensa inglesa. No todos están de acuerdo con los platos que se han introducido en la dieta desde el regreso de Cristiano Ronaldo.

Uno de los platos que ha sembrado la discordia en el vestuario de los red devils es el bacalhu, un plato portugués con huevo y bacalao. Tampoco el pulpo ha logrado convencer a los jugadores del Manchester United. «A él le gustará y le funcionará muy bien en su dieta, pero a los otros no les gusta. Cristiano está muy centrado en sus cosas, como lonchas de jamón, huevos y aguacate y los cocineros tratan de ayudarle», revela una fuente del club al citado medio.

Además, Lee Grant, uno de los guardametas del United, también ha contado recientemente una de las consecuencias de las indicaciones del portugués para el menú: desaparece el postre de los viernes. «Puedo garantizar que no hubo un solo jugador que tocó la tarta de manzana, y nadie se levantó a buscar el brownie», relataba el portero .

Puede que la estricta alimentación de Cristiano Ronaldo no guste a sus compañeros, pero a la vista está que al portugués le funciona. Desde su regreso a Old Trafford, el delantero luso ha visto portería en todos los encuentros, salvo en uno, el pasado sábado ante el Aston Villa, precisamente la única derrota en la Premier para el equipo en lo que va de curso. Y con ese hambre de gol, CR7 recibirá este miércoles al Villarreal en la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions League.