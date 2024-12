El detallazo de María Pérez con los afectados por la DANA: «He ofrecido mi casa para pasar la Navidad»

María Pérez es un claro referente de esfuerzo, sacrificio y superación en el deporte, pero estos últimos días también se ha convertido en un ejemplo de solidaridad. La atleta española, doble medallista olímpica en los Juegos de París 2024, relata en OKDIARIO su experiencia con la DANA, ya que aunque no estaba allí, empezó a leer los mensajes del grupo del Valencia Club de Atletismo y no dudó en actuar.

«Había gente afectada, pues la hija del presidente del club vive en Torrent, que fue también una de las zonas afectadas. A partir de ahí empecé a conocer más gente que me seguía en redes sociales, que me mandaba fotos e imágenes y me pedían ayuda. Lo que hice me salió del corazón y lo volvería a hacer una, dos y 3.000 veces más», confiesa.

Su proceso para ayudar fue el siguiente: «Pedí ayuda a la gente porque tenía material para llevar a Valencia y pedí un camión y furgonetas. Me dieron dos furgonetas grandes y al final no conseguí un camión, sino que conseguí un tráiler. Así que pude llevar muchas cosas a Valencia por Paiporta, Catarroja, Benetússer, Selavid y conocí a gente que ayudó a repartir comida caliente esos primeros días».

«Yo fui el octavo día por la zona más afectada y la verdad que fue algo que me llenó mucho como persona. Pude ver que esa catástrofe nos podía haber tocado a cualquiera de este planeta o de este país que es España y que tendríamos que estar todos a una, sobre todo ahora que llega la Navidad. Muchos de ellos no van a poder celebrar las fiestas como nosotros mismos y tenemos que aportar nuestro granito de arena con juguetes para los niños para que puedan tener regalos», demanda María Pérez, que cuenta a continuación su gran iniciativa.

María Pérez y su iniciativa con los afectados para las fiestas

«Yo a una prima de mi entrenador le dije que si necesitaba mi casa, alguien de su familia o conocido para pasar una Navidad de manera diferente, que sabía que mi casa estaba abierta, que podían disfrutarlo. Sobre todo porque todas las familias se merecen pasar unas fiestas señaladas en paz y tranquilidad y no recordando lo que siguen viviendo. Aunque ya no salga en televisión, siguen viviendo las mismas necesidades que cuando pasó», asegura tras desvelar ese detallazo con los más afectados.

Y es que en este mes son muchos los deportistas españoles que han colaborado con esta dramática causa, haciendo ver al resto que la tragedia de la DANA no puede caer en el olvido: «No tenemos que olvidarnos. Cuando eres conocida, la gente te escribe por redes sociales y la verdad es que a mí me da muchísima pena que ya nuestros propios medios de comunicación en la tele, que es lo más visto, no sé dé imagen de lo que pasa en España, sí más de lo que pasa fuera de España. Eso sí que me entristece porque es la realidad que están viviendo esas personas. Cualquiera podría haberse visto en esa situación».