El desnudo viral del mítico John Cena en la Gala de los Premios Oscar 2024

Uno de los momentos más comentados de la 96ª edición de los Premios Oscar no fue ningún discurso, tampoco ninguno de los premiados, sino el famoso luchador, ahora transformado en actor, John Cena. Fue el estadounidense el que protagonizó un desnudo integral en un momento de la gala, justo cuando se encargaba de entregar uno de los galardones del certamen cinéfilo, el mejor diseño de vestuario para la película Pobres criaturas.

Primero brilló como luchador de la WWE, convirtiéndose en uno de los más carismáticos del circuito, entre la terna de protagonista y más valorados, para pasar posteriormente al séptimo arte, un salto hacia el mundo actoral, especialmente la comedia, donde ha protagonizado, entre otros papeles, a Peacemaker, uno de los héroes del universo de DC. Aunque también ha tenido otros papeles en varias películas de Hollywood en los últimos años, de ahí su presencia en esta 96ª edición de los Premios Oscar entregando una de las estatuillas.

Pero más allá del desnudo y performance de John Cena, muchos en las redes sociales, donde se hizo viral el momento, se preguntaban el porqué, qué llevó al actor y ex luchador de la WWE a ese desnudo integral en mitad de la gala, donde solo le faltó enseñar sus partes nobles…

Pues bien, John Cena quiso homenajear a otro desnudo mítico en los Premios Oscar, el que se vivió en 1974 de la mano de Robert Opel, que también apareció en el escenario de los premios completamente desnudo, corriendo en un momento en el que por aquel entonces presentador del evento, David Niven, presentaba a una de las eminencias de Hollywood, Elizabeth Taylor.

Todos se quedaron completamente perplejos al ver a Robert Opel, uno de los fotógrafos acreditados en aquella gala, completamente desnudo y haciendo el símbolo de la paz con su mano izquierda, imagen que quedó inmortalizada para los restos como una de las situaciones más sorprendentes de la historia de los premios. El objetivo de John Cena con todo este asunto, como más tarde explicó, era la de protagonizar un acto protestas para reivindicar los derechos de los homosexuales durante el certamen.

«Os imagináis que un hombre desnudo corriera por el escenario hoy?», preguntaba en alto al público Jimmy Kimmel, presentador de la 96ª edición de los Premios Oscar, en un claro gancho para dar entrada a John Cena, que repetía: «He dicho, ¿os imagináis que un hombre desnudo corriera por el escenario hoy? ¿No sería loco?», insistía, en alusión a aquella icónica carrera desnudo de Robert Opel.

Fue en ese momento cuando entró en escena John Cena, iniciando su ya viral show: «He cambiado de opinión… No quiero correr desnudo. No me siento bien haciéndolo. Este es un evento elegante, debería darte vergüenza proponer una broma de tan mal gusto». En ese momento Kimmel intentó convencer a Cena para que saliera al escenario, escondido entre bambalinas, para acabar el actor diciendo: «El cuerpo de un hombre no es una broma».

Fue tras esto cuando John Cena salió y protagonizó ese desnudo integral que se ha hecho viral en todo el mundo, ataviado solo con el sobre con el que otorgaría la estatuilla al mejor diseño de vestuario para la película Pobres criaturas en esta ya icónica 96ª edición de los Premios Oscar.