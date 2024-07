La desgraciada lesión de Hurkacz: abandona Wimbledon con punto de partido

Wimbledon es una de las competiciones más igualadas del circuito, así como una de las más relevantes e icónicas, por lo que los tenistas lo dan absolutamente todo por sobrevivir en el cuadro. En la competición masculina, este jueves, se despidió uno de los candidatos a llegar a las rondas finales, Hubert Hurkacz, quien tuvo que abandonar en pleno intento de remontada en su partido ante Arthur Fils después de lesionarse la rodilla tras una acción muy desafortunada. El polaco lo dio todo, pero tras no poder caminar, ni siquiera pudo acabar el encuentro, pasando de tener punto de set a favor a punto de partido en contra, momento en el que dijo basta.

Distinguido como uno de los mejores sacadores del circuito ATP, si no el mejor, Hurkacz llegaba a Wimbledon como uno de los grandes candidatos para alcanzar, cuanto menos, los cuartos de final, donde además debía medirse a Novak Djokovic, si ambos cumplían con los pronósticos. Sin embargo, este duelo no se dará porque el polaco cayó eliminado en segunda ronda, en un partido que se le puso muy cuesta arriba y que cuando parecía que podría remontar o al menos luchar por ello, le dio la espalda con una lesión que llegó tras tirarse en plancha a por una pelota.

