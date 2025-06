La desgarradora confesión de Raúl Albiol: «Lo primero que hice fue mirarme las piernas…»

Raúl Albiol ha abierto su corazón al público futbolero para contar el grave accidente de coche que sufrió en el año 2004 cuando se dirigía a Madrid para firmar por el Getafe y que casi le cuesta la vida. El ya ex jugador del Villarreal ha contado esta terrible experiencia que sufrió hace 21 años y que todavía recuerda con imágenes muy claras.

El ex defensor de Valencia, Real Madrid, Villarreal o Nápoles se ha sentado a charla con Josep Pedrerol y ha explicado como vivió el grave accidente que sufrió en agosto del año 2004 cuando viajaba desde Valencia a Madrid para firmar por el Getafe.

Un accidente que sufrió tras salirse de la calzada el coche en el que iba y dar varias vueltas de campana. Albiol fue el peor parado del accidente y tuvo que ser trasladado de urgencia en helicóptero a un hospital de Cuenca. En esos momentos se temió por su vida, ya que estuvo incluso una semana en coma y fue operado hasta en dos ocasiones.

«En principio íbamos a viajar con el coche de mi padre, pero se estropeó esa misma mañana y viajamos en el coche del que era entonces mi representante. Fuimos en su coche con mi padre de copiloto y yo detrás», comienza explicando Albiol sobre aquel fatídico día.

«El que salió peor parado fui yo. Tuvimos el accidente. El coche dio vueltas de campana y yo no llevaba el cinturón. La puerta se rompió en la segunda vuelta de campana y yo salí despedido a la autovía… Recuerdo cuando se va el coche y pega el grito y el frenazo. Me quedo en shock y pierdo el conocimiento», explica un Albiol que ya ha superado lo que vivió.

«Yo fui todo el viaje con cinturón y me lo quité a mitad de camino porque empecé a mirar en la mochila para ver si tenía las botas y la ropa de entrenamiento. Tenía la presentación y luego entrenaba esa tarde. Me puse a leer la prensa y se me olvidó ponérmelo. Y no me lo volví a poner el cinturón. Fue así», explica sobre lo sucedido.

«Pasé una semana en coma inducido, que es como si no estuvieras. Por lo tanto, es como si te has ido y luego vuelves. Me despierto cuando una enfermera me está limpiando los ojos. Noto que me tocan los ojos y los abro después de seis o siete días. Veo todo luces y veo que estoy vivo. Lo primero que hago es mirarme las piernas. Yo quería jugar a fútbol. Tenía la manta encima y quería mirarme las piernas para ver si las tenía. Quito la manta y veo que mis piernas están. Fue un alivio», explica con emoción un Albiol que desde el mismo Hospital terminó firmando por el Getafe de Ángel Torres y Alfredo Duro.