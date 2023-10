Wanda Nara vuelve a ser noticia en Italia y Argentina. La influencer y empresaria, esposa de Wanda Nara, está participando en un reality de baile en el país transalpino pese a su enfermedad. A la argentina le diagnosticaron hace unos meses una leucemia, y ahora se ha abierto en canal en una profunda entrevista para la revista Hola de su país.

«Me hubiera gustado contar a mí lo de mi enfermedad, pero bueno, no fue así. Estoy bien. Todas las semanas tengo monitoreo y eso se envía a Argentina donde está mi médico, el doctor Miguel Pavlovsky, de Fundaleu. Además, estoy haciendo un tratamiento que, depende de cómo vaya evolucionando la enfermedad, se va cambiando. Es todo una incertidumbre y cada semana que voy a recibir los resultados, se me corta el aire. Es un tema delicado y por eso hubiera preferido que quedara en la intimidad, pero lo entiendo. Decidí no hacerle juicio a Lanata. Es periodista y si le llegó la información, lo tuvo que contar», dice con sinceridad.

Se filtró su enfermedad en la prensa

«Estaba en shock. Encendía la televisión y decía: ‘Pero si en la tele están diciendo esto, ¿por qué no me lo dicen a mí?’. Era todo muy raro. Yo pensaba en la muerte, en mis hijos… Sentía que me estaban ocultando más información, que me mentían. ¿Poner nombre a la enfermedad? Me cuesta. El otro día un amigo me dijo: ‘Hiciste un avance, estoy muy orgulloso. Ahora le decís la enfermedad, antes decías eso que tengo’. Te lo cuento y me emociono. Desde el día uno la clínica quiso sacar un comunicado cuando se armó la polémica con Lanata y yo les pedí que no. Quería tomarme mi tiempo, hablar con mi familia. Lo que nunca pensé es que iba a ser criticada por no hablar», añade.

Y Wanda Nara manda un mensaje de optimismo: «Se puede, hay que seguir, hay que darle para adelante. Siento que, si mis hijos me ven bailar (en el reality), sobre todo mis hijas, todo está okay. Viste que cuando uno está feliz y contento, tiene ganas de bailar. Es algo así como ‘está todo bien, entonces bailamos’. Si este tema es muy difícil para mí, imaginate para mis hijos. Al principio, ellos sentían y pensaban que yo les estaba ocultando la realidad, pero me costó mucho porque era algo que ni siquiera yo lo estaba entendiendo».

El optimismo de Wanda Nara

«Yo soy una persona humilde. El que me conoce realmente sabe. Puedo subir fotos divinas, con marcas carísimas, pero nunca dejé de ser esa chica en zapatillas que arrancó hace años. Creo que la enfermedad me acercó mucho más a mis valores, a entender que lo que realmente importa son las personas que tenemos cerca y los momentos que vives con ellos. Todo lo demás se vuela o se termina, te mueres y se queda aquí. Siempre viví la vida como si fuera el último día y ¡ahora mucho más! Trato de tener calidad de tiempo con las personas», cuenta.

Una Wanda Nara que también habla de su tormentosa relación con Icardi: «A Mauro lo conozco hace doce años. Es un montón de tiempo y es una relación que hoy en día es muy difícil de sostener, sobre todo por nuestros trabajos. Lo que yo siempre valoro y priorizo es que, a pesar de un montón de situaciones, siempre nos elegimos y elegimos nuestra familia y el proyecto que tenemos. Priorizo sobre todo el corazón que tiene Mauro y lo buena persona que es. Cuando era más joven era más celosa. Ahora no. Tengo la convicción de que uno está con quien quiere estar y si alguien ya no quiere estar con vos, no podés hacer nada».