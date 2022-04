Alejandro Davidovich acaba de vivir la semana más importante de su carrera tras alcanzar su primera final de Masters 1000 en Montecarlo. El español, de 22 años, sucumbió ante Stefanos Tsistipas, pero este torneo le ha hecho ver que está listo para competir con los mejores. Desde hace varios años tiene una manía que se ha convertido en una especie de superstición: jugar con un calcetín blanco y otro negro. «En Wimbledon tengo un problema…» dijo entre risas el malagueño, que explicó a los medios el porqué de sus calcetines.

«Es una tradición, como una superstición. Si un día me veis con dos calcetines blancos o dos calcetines negros no soy yo, es mi hermano. En Wimbledon tendremos un problema con ello y estamos pensando qué hacer», contó Davidovich en alusión al código de vestimenta que guarda el Grand Slam londinense en el que todos sus jugadores tienen que lucir de blanco impoluto.

Un calcetín de cada color

De hecho, Davidovich, que fue campeón de la edición junior de Wimbledon en 2017, ya el año pasado el malagueño se las ingenió para aparecer sobre la hierba londinense acorde al código de vestimenta pero sin renunciar a su particular manía. Lució calcetines blancos, pero uno lucía una banda blanca y otra negra, un detalle minúsculo que no fuera contra las normas y a la par le permitiera mantener su costumbre.

«No puedo entrenar o jugar sin un calcetín blanco y el otro negro. Los llevo así desde hace mucho tiempo y se ha convertido en una superstición. En Tokio me hubiera gustado llevar uno amarillo y otro rojo con los colores de la bandera de España, pero no me han dejado», relató entre risas Davidovich. Después de su gran semana en Montecarlo, el malagueño ha ascendido 19 escalones en el ranking para situarse en el número 27 de la ATP, su puesto más alto. Además, ha anunciado su baja en el Trofeo Conde de Godó «por fatiga», de modo que su próximo objetivo está en el Mutua Madrid Open.