Alarma Dembélé: tuvo que ser sustituido por lesión contra el Girona

Drama para Dembélé… y para el Barcelona. El delantero francés tuvo que abandonar el campo por lesión en el duelo contra el Girona. El galo se lesionó en el muslo izquierdo en una carrera con Arnau Martínez en la banda izquierda. Es el primer percance muscular que sufre desde la llegada de Xavi al banquillo del Barcelona.

Todo ocurrió pasados los 20 minutos en el duelo que enfrenta a Girona y Barcelona en Montilivi. Dembélé se echó una carrera en la banda izquierda con Arnau Martínez y ahí tuvo que frenarse en seco tras sufrir un pinchazo en el muslo izquierdo.

Dembélé is replaced by Pedri after just 25 minutes…

Let's hope it's nothing serious… 😳 pic.twitter.com/ohaZxAWEF0

