El actual Barcelona de Xavi Hernández apunta maneras aunque mantiene los mismos problemas de siempre, la falta de puntería. Los delanteros de este Barça no saben meterla. El equipo ha mejorado sustancialmente en cuanto a juego, genera pero no logra transformar las ocasiones que crea. Ante el Nápoles, donde gozaron de oportunidades suficientes para algo más, el único gol que acabó entrando fue desde los once metros por un FerranTorres que perdonó todo lo demás. El valenciano no es el único.

Echando un ojo a las estadísticas que dejó el partido ante el Nápoles, el Barça acabó el encuentro con 21 disparos a favor, más del quíntuple de lo que generaron los italianos en los primeros 90 minutos de dieciseisavos de final de la Europa League, que sólo ejecutó cuatro. Grandes diferencias que se hacen menos parejos si se atiende a lo importante, de los 21 probaron los culés solamente cinco fueron entre los tres palos, contando la pena máxima de Ferran Torres. Los napolitanos, cuatro de cuatro, cada intento fue a la diana y forzó a Ter Stegen.

Además del gol de Ferran, Nico afinó sus dos disparos entre los tres palos y Luuk y Adama mandaron uno cada uno hacia el arco italiano. En especial destaca Ferran Torres, que buscó la portería de Meret hasta en nueve ocasiones con un terrible porcentaje: siete disparos erráticos y uno bloqueado por la zaga. Aubameyang sólo disparó en tres ocasiones en los 85 minutos que dispuso sin encontrar puerta en ninguno de ellos. Luuk de Jong, que entró en la recta final por el gabonés, disparó dos veces, uno fuera y otro a portería.

Es algo que se extiende también a la Liga en todo lo que va de temporada. Actualmente, los únicos dos jugadores que han promediado más de un disparo a puerta por partido en el Barça están lesionados: Ansu Fati y Memphis Depay. El canterano, en cinco partidos, ha disparado en 13 ocasiones y seis fueron a puerta, una media de 1.2 por partido. El holandés, que lleva disputados 16 encuentros ligueros, acumula 43 intentos siendo 26 entre los tres palos, 1.6 por partido.

Lo de Ferran Torres preocupa. Es uno de los jugadores llamados a marcar el ataque culé en los próximos años, gran apuesta económica del club este verano, pero hasta la fecha no ha logrado afinar de cara a puerta en Liga. En los tres partidos disputados con la blaugrana en el campeonato doméstico aún no ha disparado entre los tres palos: cinco disparos, todos fuera. Sí ha logrado dos asistencias.

El caso de Ousmane Dembélé también es llamativo. Ha sido otro de los jugadores en el que se ha depositado gran confianza, sobre todo antes del mercado invernal, aunque ahora vuelve a entrar en las rotaciones. Hasta la fecha ha logrado dos asistencias en Liga, al igual que Ferran, pero en siete partidos. En ellos, 17 disparos y tan sólo uno entre los tres palos (uno al poste, tres bloqueados y 13 fuera).

Luuk, el único que se salva

El mejor promedio goleador del equipo lo posee actualmente Braithwaite, que tras tres partidos ligueros logró dos goles, a 0.7 por encuentro. Con 0.6 aparece Ansu Fati, con cuatro en cinco duelos; le sigue Memphis con 0.5 tras sus ocho goles en 16 encuentros; y los siguientes en aparecer son, con 0.3, Agüero (con un gol en cuatro partidos) y Luuk de Jong (cuatro en 13 choques).

Al Barça le está costando alcanzar el principio más básico del fútbol, el único que realmente marca diferencias en este deporte que es el gol. Sin un delantero goleador, que hasta la fecha no se ha presentado, el cuadro culé mostrará los mismos problemas para lograr resolver los partidos. Su mejoría en el juego y la cada vez mayor sensación de superioridad que desarrolla durante los encuentros, queda empañada por la falta de puntería.