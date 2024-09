David Aganzo, presidente de AFE: «Si FIFA y UEFA no dan su brazo a torcer la alternativa es la huelga»

David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles, atiende a OKDIARIO en plena oleada de quejas de futbolistas por el infernal calendario al que están siendo sometidos por parte de UEFA y FIFA. Rodri, Carvajal o Koundé han alzado la voz y la alarma es real. Hablamos con Aganzo para ver si esta huelga de futbolistas puede ser una realidad o no. Lo que está claro es que estas protestas de las estrellas pueden ser un antes y un después.

«Hay que verlo bien. Sobre todo legalmente. Porque una huelga es un derecho del trabajador y tendríamos que ver la competición, el momento y muchas cosas más. Pero está claro que no solamente es la participación en competiciones, sino también el gesto. Lo que demandan nuestros compañeros es que están destrozados con el tema del calendario. Tiene que darse cuenta FIFA, y sobre todo UEFA, que tanto presume de ayudar a los compañeros, que las competiciones que modifican y a las que añaden más partidos, que al final los perjudicados son los futbolistas», comienza señalando David Aganzo en una charla con este periódico acerca de como se podría gestionar una huelga de jugadores a nivel mundial.

Y es que para AFE, Rodri y Carvajal, por ejemplo, tienen razón en sus declaraciones contra el infernal calendario al que están sometidos: «Sí, está claro. No le quito una coma a lo que ha dicho Rodri. Aparte de que es afiliado a AFE, es un compañero de máximo respeto, uno de los capitanes de la selección española, estandarte en el Manchester City y a nivel mundial un futbolista más que reconocido. Rodri lo hace para intentar favorecer al fútbol, no lo hace porque se levanta una mañana y piensa en criticar al calendario. Llevamos mucho tiempo con esta queja encima de la mesa. Instituciones como UEFA miran siempre por su propio beneficio y lógicamente los perjudicados a nivel de salud son los futbolistas».

«Aquí nos olvidamos de un tema importante, y es que los compañeros son personas. Y estas personas compiten en 70 u 80 partidos por temporada, y ya hemos tenido casos como los de Pedri, Gavi o Fermín, además de Oyarzabal que también se lesionó en la rodilla. Jugadores que llevan muchos partidos en sus espaldas y que ‘casualmente’, no es un tema de casualidad, se lesionan con mucha más frecuencia de la que nos gustaría. A la gente que nos gusta el fútbol queremos ver a los compañeros en máximo rendimiento y descansados, para que el espectáculo sea una industria que se venda como la Patronal quiere venderlo, pero no con el cansancio acumulado de los jugadores, porque es perjudicarnos a nosotros mismos», añade David Aganzo a OKDIARIO.

Si UEFA y FIFA no dan su brazo a torcer…

«La huelga», esa es la alternativa que David Aganzo opina que existe si UEFA y FIFA no diesen su brazo a torcer. «Es un tema de sentido común. FIFA y UEFA tienen que respetar y deberían ser los primeros en valorar el estado físico y mental de nuestros compañeros. Los jugadores dan su opinión. Llevan mucho tiempo sufriendo esta situación. Son ellos los que juegan. Los sindicatos estamos para ponernos delante de ellos y que las ‘ostias’ vayan para nosotros, que somos los que realmente tenemos que luchar con ellos. Y que no se pongan los jugadores primeros, porque ellos tienen que jugar al fútbol. Y no dejarlos solos», afirma el presidente de AFE.

«Nosotros hablamos con ellos y tienen esta queja desde hace tiempo. Lo que pasa que si les preguntan dicen lo que sienten. Salió Rodri, como salió Carvajal, como ha salido Courtois y como han salido muchos compañeros en España el año pasado por ejemplo. No estamos hablando de una noticia nueva», recalca David Aganzo en declaraciones con este periódico.

David Aganzo también deja claro que el salario no es el problema: «Hay gente que dice que se bajen el salario. No es un tema de dinero. Es un tema de salud y es un tema de que la industria cada día valga más. Cuando la gente pone la televisión ya no sabe si se está jugando la Nations League, la Champions League, la Liga o la Copa».

«Esta alarma va a ser determinante»

«Tenemos que ser muy estrictos con UEFA y FIFA. Ambas de la misma manera. Y no porque te lleves mejor con una protegerla. Al final hay que proteger a los futbolistas. Y a eso nos debemos. Tenemos que intentar ceder y hacer competiciones dignas para que puedan ser interesantes. Y no que cada uno intente tener su competición e intente aprovecharse de los futbolistas. Hay que intentar que intenten competir los partidos adecuados para estar en óptimas condiciones», señala David Aganzo a este periódico.

Y por último, la pregunta estaba claro. ¿Piensa David Aganzo que se llegará a la huelga de futbolistas?: «Yo soy muy de intentar llegar a acuerdos. La huelga es un derecho de un trabajador. Desgraciadamente, cuando era jugador tuve que hacer huelga porque no se sostenían en España clubs con muchísimos problemas por falta de liquidez o situaciones muy difíciles. Con muchos impagos y donde tuvimos que llegar a la última opción. Pienso que hablando con las partes, ellos entenderán que los futbolistas son una parte importante, por no decir la más importante de este deporte. Tengo claro que UEFA y FIFA tendrán esa mente de no mirar solamente el dinero y se darán cuenta que los futbolistas van en serio, porque siempre hemos ido en serio. Al final se pueden romper muchas cosas alrededor del fútbol. Esta alarma va a ser determinante para que sea un antes y un después».