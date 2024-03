Dani Alves no acudirá a firmar al juzgado de Barcelona este viernes

Una de las obligaciones que tiene que cumplir Dani Alves tras obtener la libertad condicional y abandonar la prisión de Brians 2 es la de personarse una vez a la semana en los juzgados de la Audiencia Provincial de Barcelona para firmar y demostrar así que continúa en España y que no se ha fugado, uno de los grandes obstáculos que el tribunal veía a la hora de concederle la salida de la cárcel, de modo provisional, hasta que exista una sentencia en firme, una decisión que se puede alargar en el tiempo más de un año.

Por ello, la defensa del ex jugador del FC Barcelona acordó que el viernes sería el de la semana elegido para que el brasileño acudiese al juzgado a demostrar que no se había marchado ni de la Ciudad Condal ni del país. Sin embargo, este próximo viernes, cuando Alves debería estampar su primera firma desde que disfruta de su libertad condicional, no podrá hacerlo puesto que es Viernes Santo, fiesta nacional, y la Audiencia Provincial de Barcelona permanecerá cerrada.

Llegados a este punto, todo haría indicar que el futbolista debería acudir a su cita con la justicia el siguiente día hábil, y ese sería el lunes 1 de abril pero, casualmente, es Lunes de Pascua, festivo en Cataluña, por lo que tampoco podrá firmar ese día. Por tanto, todo apunta a que la defensa de Dani Alves hará ver al brasileño que la mejor solución es presentarse mañana jueves, un día antes de lo acordado para cumplir con su obligación.

El lateral fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión por violar a una joven durante una noche de fiesta en los baños de un reservado de la discoteca Sutton. Tras estar más de un año en prisión preventiva por riesgo de fuga, el tribunal de la sección 21 de la Audiencia Provincial de Barcelona decidió conceder la libertad condicional a Alves bajo unos requisitos que garantizaran su permanencia en España.

Así, el futbolista brasileño abandonó la cárcel de Brians 2 el pasado lunes después de que su abogada depositase en sede judicial la fianza de un millón de euros que se le impuso. Una cantidad que tardó más de cuatro días en recaudar puesto que desde el jueves día 21 podía haberla entregado y salir en libertad.

Alves, en libertad desde el lunes

Sin embargo, el brasileño tuvo más problemas de los esperados y tuvo que pasar el fin de semana en prisión. Además del dinero, la defensa también tuvo que entregar los dos pasaportes del jugador, tanto el español como el brasileño, para impedir que Dani Alves tuviese la más mínima opción de ausentarse del país y fugarse.

Aun así, y como condición adicional, se le impuso la obligación de presentarse semanalmente en el juzgado y así atestiguar que no existe riesgo de huida. Además, el tribunal también creyó necesario que pesara sobre Alves una orden de alejamiento de la víctima de 1.000 metros. El jugador no podrá acercarse a menos de esa distancia de la vivienda de la joven, de su lugar de trabajo, ni de los lugares que ella frecuente de manera habitual.