Dani Alves enciende las alarmas con un mensaje preocupante: «Tengo miedo de lo que viene…»

Dani Alves sigue en libertad provisional después de haber logrado salir de la cárcel el pasado mes de marzo y mientras tanto que se aclara si tiene que volver a la cárcel sigue disfrutando de la vida en pareja junto a Joana Sanz. En los últimos días el ex del Barcelona ha vuelto a las redes sociales y además lo ha hecho con una serie de mensajes preocupantes que se han hecho virales en las redes y han dado la vuelta al mundo.

Lo cierto es que todo lo que rodea a Dani Alves adquiere una gran repercusión desde que el pasado 22 de marzo saliera de la cárcel. El brasileño abandonó la prisión de Brians 2 en la que pasó 13 meses después de su agresión sexual a una joven en el baño de la sala VIP de la discoteca Sutton de Barcelona el pasado mes de diciembre de 2022. A pesar de que el ex del conjunto culé fue condenado a cuatro años y medio de cárcel, logró salir a los pocos meses en libertad provisional después de pagar un millón de euros de fianza.

Desde esa fecha Dani Alves disfruta de una libertad provisional que le obliga a cumplir con dos obligaciones: no abandonar España ya que le fue requisado en su día el pasaporte y también debe presentarse cada viernes en la Audiencia de Barcelona para presentarse ante la Justicia. Con estas dos condiciones el ya ex futbolista ha iniciado una nueva vida a caballo entre la Ciudad Condal y Tenerife, lugar de residencia de Joana Sanz, su pareja que finalmente ha perdonado al jugador después de haber anunciado su ruptura a raíz de la entrada en prisión del futbolista.

Los últimos mensajes de Dani Alves

Dani Alves ha vuelto en los últimos días a las redes sociales después de varios meses en el anonimato. El futbolista brasileño ha compartido una serie de mensajes que se han hecho virales por las frases que el ex del Barcelona ha elegido para que puedan leer sus seguidores. Todos ellos tienen una clara relación con la religión y la relación con Dios del jugador que siempre ha hecho pública su devoción.

«Dios tengo miedo de lo que viene. Dios le dijo a Job: ‘Triunfarás en lo que elijas hacer y la luz brillará en el camino que tienes por delante. Job 22:28», reza uno de los mensajes con Dios como protagonista que Dani Alves ha compartido en su regreso a las redes sociales. El ex del Barcelona también ha compartido otros textos que van en la misma relación. «Dios te dice: ¿Por qué dudas de mí? ¿Acaso te he fallado alguna vez? Yo no te he dejado, ni te dejará jamás, confía en mí, confía en que yo cumpliré mis promesas en tu vida», dice otro de los textos compartidos con el jugador, que ha vuelto a pronunciarse a través de las redes después de unos meses de parón.

En los últimos días Dani Alves también volvió a ser noticia después de que Joana Sanz publicara una imagen de ambos juntos y un contundente mensaje: «A quien le moleste, que no mire». Estas palabras de la modelo canaria vienen en relación a las últimas críticas que ha recibido después de que decidiera perdonar al brasileño después de ser condenado a cuatro años y medio de cárcel por agredir sexualmente a una joven en la discoteca Sutton de Barcelona.

La nueva vida de Dani Alves

«Hombre de negocios». Así se define en las redes sociales un Dani Alves que está intentando iniciar una nueva vida después de pasar 13 meses en la cárcel y verse obligado a retirarse después de su última etapa en el Pumas de México, que en su día pidió una gran indemnización después de los hechos que se cometieron mientras era futbolista del conjunto mexicano.

Una vez puesto punto y final a su etapa como futbolista, Dani Alves quiere hacerse un nombre en el mundo de los negocios y en concreto en el de la representación. Por ello, el brasileño ha creado una nueva agencia denominada OQP Sport & Management y que según el Registro Mercantil tiene como finalidad la gestión de derechos de imagen y también el asesoramiento y representación de deportistas. Esta nueva empresa se constituyó el pasado 30 de abril de 2024 con un capital social de 30.000 euros y tiene como administrador y socio único a Daniel Alves da Silva.

Otro de los grandes objetivos de Dani Alves es poder ganarse la vida en el mundo del fútbol, al que prepara su regreso mientras busca su gran victoria: que el Tribunal Supremo acabe dándole la razón y suprimiendo su pena de prisión. Este es el gran objetivo de su equipo de abogados liderado por Inés Guardiola que trabaja a destajo con el propósito de darle la vuelta al a pena de cuatro años y medio de cárcel y que la Justicia dicte sentencia a favor del ex futbolista.