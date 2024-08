El hermano de Dani Alves lanza un contundente mensaje tras la desaparición pública del ex futbolista

Dani Alves disfruta del verano tras su puesta en libertad y sin dejarse ver de manera pública. Solamente a través de su esposa hemos podido ver alguna imagen del ex futbolista durante los últimos meses. El último en pronunciarse sobre el brasileño ha sido su hermano, Ney Alves, con un contundente mensaje en redes sociales. También la madre de ambos se pronunció en la misma publicación.

La desaparición pública de Dani Alves tras su puesta en libertad sigue siendo una incógnita. Pocas cosas se saben de su paradero y sobre sus hábitos una vez salió de la cárcel. Desde el pasado 25 de marzo ya han pasado casi tres meses, y solamente a través de Joana Sanz, su mujer, hemos podido ver al brasileño en redes sociales.

La pareja disfrutó de varios días de vacaciones en Ibiza y Tenerife a comienzos de este verano. También estuvieron en Mallorca. Joana Sanz publicó una fotografía junto a Dani Alves con un texto donde señalaba que «aunque a mucho les joda» y donde se les pudo ver muy cariñosos

Dani Alves sigue disfrutando de la vida fuera de la cárcel y lo primero que hizo tras salir de la prisión de Brian 2 después de 14 meses fue recuperar el amor de su mujer Joana Sanz. La modelo canaria, a pesar de que no le abandonó y le visitó a la cárcel durante los meses de condena, sí que anunció su divorcio a través de las redes sociales después de que el brasileño reconociera haber tenido relaciones sexuales con una joven en los baños de la sala VIP de la discoteca Sutton de Barcelona.

Fue Joana Sanz la que quiso hacer oficial la reconciliación de una de las parejas del momento a través de las redes sociales. Con motivo del 41 años del ex del Barcelona, la modelo escribió un mensaje confirmando lo que era un secreto a voces después de una publicación de ambos juntos con un mensaje de «1+1=1» y de que fueran pillados caminando juntos de la mano por las calles de la Ciudad Condal.

El hermano de Alves se pronuncia

«Dios, gracias por nunca dejarnos de lado», fue el mensaje que publicó Ney Alves junto a una fotografía junto al ex jugador. Los dos salen junto a un escenario. El hermano mayor del brasileño se pronuncia de esta manera mientras el paradero del ex del Barcelona se desconoce.

También la madre de Dani Alves, Lucía, comentó en la publicación de Ney Alves señalando que «Dios al mando siempre». La familia sigue demostrando que está más unida que nunca a pesar de todos los episodios ocurridos desde su detención.

Dani Alves, eso sí, sigue acudiendo a firmar a la Audiencia de Barcelona. Esa fue la última vez que se le vio públicamente. Todavía no hay fecha para conocer la resolución de los recursos de las distintas partes involucradas en su proceso judicial. Mientras no se conozcan, el ex jugador brasileño seguirá en libertad.