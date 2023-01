Damar Hamlin recibe el alta tras el paro cardiaco que sufrió en el partido de la NFL

El jugador de los Buffalo Bills, Damar Hamlin, ha sido dado de alta tras recuperarse de la parda cardiorespiratoria sufrida la pasada semana durante un partido. Así lo ha informado la franquicia de la NFL en sus redes sociales. El jugador de fútbol americano colapsó tras un placaje en el encuentro que les midió con los Cincinnati Bengals el pasado 3 de enero y fue trasladado a un hospital de la ciudad estadounidense.

En un breve comunicado, el equipo del estado de Nueva York afirmó que su jugador ha salido del hospital y que seguirá en Búfalo con su proceso de recuperación. «Está bien y comenzando la próxima etapa en su recuperación», destaca el mensaje facilitado por el club.

El propio Hamlin se ha pronunciado en sus redes tras abandonar la clínica de Cincinnati en la que se encontraba hospitalizado. El jugador ha querido agradecer las muestras de cariño recibidas en los últimos días, en las que la NFL y varios equipos de Buffalo de distintos deportes se han movilizado para pedir por su pronta recuperación.

«Me dirijo a mi casa en Búfalo hoy con mucho amor en mi corazón. Ver al mundo unirse a mí alrededor el domingo fue realmente una sensación increíble. El mismo amor que todos me han mostrado es el mismo amor que planeo devolver al mundo y más», destaca Hamlin.

Headed home to Buffalo today with a lot of love on my heart. 🫶🏾

Watching the world come together around me on Sunday was truly an amazing feeling.

The same love you all have shown me is the same love that I plan to put back into the world n more.

Bigger than football! 🫶🏾

— 𝐃𝐚𝐦𝐚𝐫 𝐇𝐚𝐦𝐥𝐢𝐧 (@HamlinIsland) January 9, 2023