Pablo Iglesias ha vuelto a recibir un aluvión de críticas en sus redes sociales tras añadir una profesión más a su extenso currículo, el de analista de baloncesto. Son especialmente los aficionados culés los que han atacado al ex dirigente de Unidas Podemos tras sus comentarios en sus redes sociales en los que coloca al Barça como justo campeón de la Copa del Rey y a Mirotic como mejor jugador de Europa, pero castiga los insultos a Sergio Llull y Rudy Fernández durante la final.

«El Barça fue justo vencedor en mi opinión y Mirotic es seguramente el mejor de Europa», escribía Iglesias en su perfil de Twitter tras salir campeón el conjunto culé en la final ante el Real Madrid en un partido de infarto en Granada. Sin embargo, llegaban los peros: «Pero me molestaron los insultos en redes a dos fuera de serie como Llull y Rudy. Son de lo mejor del baloncesto europeo de todos los tiempos y merecen respeto». No le faltaba en este sentido razón, aunque a los aficionados del Barça no le sentaron nada bien estas palabras.

El Barça fue justo vencedor en mi opinión y Mirotic es seguramente el mejor de Europa, pero me molestaron los insultos en redes a dos fuera de serie como Llull y Rudy. Son de lo mejor del baloncesto europeo de todos los tiempos y merecen respeto pic.twitter.com/nXKl3NHR3A — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) February 21, 2022

Iglesias critica los insultos a Llull y Rudy con buen tino, pero los culés le están criticando se que ‘olvidase’ de los comportamientos contra Mirotic, que pasó de jugar vestido de blanco a hacerlo para los colores culés, algo por lo que siempre es abucheado por la afición madridista. Los usuarios de las redes le recuerdan también el gesto de Llull en el último Clásico en el Palau Blaugrana, cuando hizo una peineta a la grada tras la derrota del Real Madrid. Algo por lo que el capitán se disculparía horas más tarde.

«Llull, Rudy, Tavares, Laso o Heurtel merecen lo que reciben, porque son los primeros en mostrar malos modos. Ayer, como otros días los culés volvieron a aplaudir a Hanga y no vi insultos a Abalde o Poirier, por decir dos nombres de alguien medianamente deportivo en el Madrid», escribía un usuario a modo de respuesta a Iglesias. Otro le comentaba que «el mismo respeto, espero que sea también tu opinión, que Nikola Mirotic que también recibió lo suyo por parte de la merengada, en el campo y en las redes», a lo que Iglesias respondía: «Totalmente».

Llull, Rudy, Tavares, Laso o Heurtel mereixen el que reben, perqué són els primers en mostrar males maneres.

Ahir, com altres dies els culers van tornar a aplaudir a Hanga i no vaig veure insults a Abalde o Poirier, per dir dos noms d’algú mitjanament esportiu al Madrid. — Gorka Estakazo (@Gorka1982) February 21, 2022

Totalmente — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) February 21, 2022

«Te molestan los insultos en redes. ¿Y de los insultos en redes que debe sufrir Mirotic HACE AÑOS y los insultos que sufre en directo cada vez que humilla al Madrid en el Wizink qué pasa?. Lleva años jugando, aguantando y demostrando que es muy fuerte mentalmente», decía molesto otro usuario. El una línea similar le escribía otro: «Pablo, salvo error no te he escuchado pedir respeto por Mirotic cuando le dicen de todo, o respeto a la afición culé cuando les han dedicado peinetas o provocaciones esos jugadores. La grandeza se demuestra fuera y dentro del campo y estos dos jugadores la están perdiendo».

Te molestan los insultos en redes. Ahá.

Y de los insultos en redes que debe sufrir Mirotic HACE AÑOS y los insultos que sufre en directo cada vez que humilla al Madrid en el Wizink qué pasa.

Lleva años jugando, aguantando y demostrando que es muy fuerte mentalmente. — Eric Castel (@EricCastelFCB) February 21, 2022