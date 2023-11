Las cuentas pendientes que Alcaraz y Djokovic quieren saldar en las ATP Finals

Carlos Alcaraz ha aparecido en el momento justo en este tramo final de temporada y quiere sacar el máximo partido de ello. Después de unos meses en los que no dio con la tecla ni en cuanto a sensaciones ni tampoco, por ende, en lo que a resultados se refiere, el tenista español se ha colado, con su mejor tenis desde Wimbledon, en las semifinales de las ATP Finals 2023, donde le espera Novak Djokovic en un partido que, por un motivo u otro, tiene varias cuentas pendientes que ajustar.

Djokovic y Alcaraz son el número uno y el número dos del ranking ATP, respectivamente, pero el devenir de las ATP Finals y su especial formato les ha encuadrado en unas semifinales a las que accede Carlos como primero del Grupo Rojo y Novak, como segundo del Grupo Verde. Aunque esto debería otorgar cierto favoritismo al español, la realidad es que su balance es muy similar en la fase de grupos, con dos victorias, más holgadas en el caso de Alcaraz, y un tropiezo por la mínima para cada uno.

Así las cosas, en este cuarto duelo de la temporada entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, la igualdad, de partida, vuelve a ser manifiesta. El balance hasta la fecha es de 2-1 favorable al tenista serbio, aunque cada encuentro ha tenido una historia y sustrae unas cuentas que querrán ajustar desde uno y otro lado en el último torneo, unas ATP Finals en las que ambos buscan acabar 2023 como maestros del tenis masculino.

Las cuentas de Alcaraz con Djokovic

En el caso de Carlos Alcaraz, la primera cuenta pendiente proviene del anterior duelo de semifinales que le midió a Novak Djokovic, en Roland Garros, momento en el que la presión pudo con el español, llevándole a sufrir calambres que pusieron el triunfo en bandeja al actual número uno del mundo.

Precisamente, el hecho de que Novak Djokovic haya acabado como número uno del ranking ATP, ya de forma matemática y pase lo que pase en el partido y en el resto de ATP Finals, puede suponer una motivación extra para Carlos Alcaraz, que daría un golpe encima de la mesa en caso de batir al gran favorito y defensor del título, equiparando de alguna manera el triunfo de Nole en la batalla por el nº1.

Por último, también hay que acudir al último duelo directo entre Alcaraz y Djokovic, la final del Masters 1000 de Cincinnati, en la que Novak se llevó el gato al agua tras casi cuatro horas de auténtica exhibición tenística, física y mental por ambas partes. Este partido pudo incidir en el rendimiento de Carlos Alcaraz en el US Open 2023, restándole frescura en ambos aspectos y ahora, con ánimos renovados en esta última cita ATP de la temporada, Carlitos querrá igualar el duelo directo con Djokovic y acceder a la final de la Copa de Maestros.

Djokovic también espera a Alcaraz

Si bien Novak Djokovic ha tenido un camino triunfal en esta segunda mitad de temporada, permitiéndose incluso un parón cercano a los dos meses tras ganar el US Open, el veterano serbio aún tiene en la memoria la final de Wimbledon, en la que Carlos Alcaraz le batió de una forma en la que Nole no habitúa a perder. Competitivo y ambicioso hasta el extremo, las ATP Finals 2023 pueden ser la revancha en este aspecto para Djokovic, quien no está físicamente al 100% pero pondrá toda la carne en el asador para salir vencedor del partido.