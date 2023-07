El mundo se rinde a Alcaraz tras su épica victoria en Wimbledon ante Djokovic

El mundo del deporte se ha rendido a la joya del tenis español y mundial. Con sólo 20 años, Carlos Alcaraz se ha proclamado campeón de Wimbledon 2023, imponiéndose en la final ante pronóstico y con remontada incluida a Novak Djokovic. Tras su victoria, las felicitaciones no han tardado en aparecer. Tenistas, deportistas de distinta índole, personalidades… han querido transmitir su enhorabuena al número 1 del mundo, que se ha llevado su segundo Grand Slam, tras el US Open del año pasado.

A new name. A new reign. 🇪🇸@carlosalcaraz, your 2023 Gentlemen's Singles champion#Wimbledon pic.twitter.com/3KNlRTOPhx

— Wimbledon (@Wimbledon) July 16, 2023