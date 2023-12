Las cuentas de España para meterse en la Final Four de la Liga de las Naciones

España puede clasificarse este viernes de forma matemática para la Final Four de la Liga de las Naciones. La selección femenina se mide a Italia en la jornada 5 de la fase de grupos con la certeza de que si gana será primera de grupo y llegará sin jugarse nada al último partido, donde se medirá a Suecia. Aunque también le serviría que las suecas no ganasen su partido para asegurarse el primer puesto.

La primera posición del grupo da acceso a la Final Four de la competición, donde se repartirán los dos billetes para los Juegos Olímpicos de París 2024. La Liga de las Naciones sirve en su primera edición como torneo preolímpico, pero llegar a la cita que se celebrará el próximo verano en la capital francesa no es nada sencillo, puesto que Europa cuenta sólo con tres cupos y uno de ellos ya lo tiene asegurado Francia como anfitriona.

A esta quinta jornada de la fase de grupos, España llega como líder de su grupo, con 12 puntos de 12 posibles, tras ganar los cuatro encuentros que ha disputado tras el Mundial. Segunda es Suecia, la principal rival, puesto que encabezaba el ránking FIFA antes de que nuestra selección se proclamara campeona del mundo. Suman siete puntos tras cuatro encuentros, tras dos victorias, un empate y la derrota ante las de Montse Tomé por 2-3.

Suecia visitará a Suiza en Lucerna este viernes, a las 20:00 horas. En caso de que no ganen, España no tendría que echar más cuentas, puesto que estaría clasificada de forma matemática. Si lo hacen, la selección está obligada a sacar su partido adelante en Pontevedra si no quiere llegar a la última jornada con todo por decidir.

España, a un paso de la Final Four

La victoria de España en Gotemburgo en la primera jornada de la Liga de las Naciones ante Suecia por 2-3 allanó bastante el camino hacia la Final Four. La selección no ha cedido un sólo punto, lo que les ha permitido llegar con ventaja al tramo final de esta fase de grupos. A eso se le suma que las suecas sí que perdonaron a Italia en la última jornada, puesto que no pasaron del empate a uno en casa.

Aquel empate puso muy de cara la clasificación a una España que, pese a todo, no debe confiarse. El punto de un empate no serviría de forma matemática para cerrar el pase a la siguiente ronda. De hecho, si se empatara o se perdiera, todo dependería de lo que sucediera el próximo martes en Málaga, donde se cerrará la fase de grupos ante Suecia.

Es cierto que, en caso de que Suecia se imponga a Suiza y España no sea capaz de ganar a Italia, todo quedaría abierto de cara al último partido. Sería una primera final por los Juegos de París donde a la selección le serviría con empatar e incluso con perder de un gol, siempre que llegara con una diferencia de tres puntos, puesto que la diferencia de goles general es mucho mayor que el de las nórdicas.