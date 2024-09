Cubarsí también deja en evidencia a Xavi: «Con Flick vamos a por el rival desde el primer momento»

Poco le ha importado a Pau Cubarsí que Xavi Hernández fuera el entrenador que le dio la oportunidad de derribar la puerta del primer equipo. El jugador del Barcelona, como lo hizo Pedri González hace unos días, ha vuelto a dejar en evidencia al entrenador egarense en la comparativa con su actual técnico, un Hansi Flick con el que «vamos a por el rival desde el primer momento».

Solo tiene palabras de agradecimiento Cubarsí para Flick en estas primeras semanas en las que le ha dirigido, semanas en las que le ha dado la confianza de ser titular en el actual escenario culé, donde Íñigo Martínez y Eric García son los otros dos centrales sanos disponibles, con Jules Koundé afincado en el lateral derecho.

«Sí que tenía la incertidumbre de no saber si empezaría de inicio los primeros partidos, pero el míster confió en mí y la verdad es que estoy muy agradecido por ello. He querido dar mi cien por cien para que pueda confiar más veces en mí», recalcó Cubarsí sobre estos primeros compases a las órdenes del alemán, alabándole: «Es un técnico muy cercano, intenta ayudarte siempre, y también fuera del campo se acerca por si necesitas algo».

Y Cubarsí no duda en afirmar que desde el cambio de Xavi por Flick, el equipo es otro muy diferente y que la mentalidad con el alemán es mucho mejor: «Ha cambiado un poco… no te diría la mentalidad pero un poco ser más positivos e ir a por el rival desde el primer momento», como muestran los resultados favorables del inicio liguero, con un pleno de 12 de 12 puntos, situación que para el central «invita a soñar, pero tenemos que ir partido a partido como lo estamos haciendo ahora», muy diferente a la etapa con Xavi: «Hay que intentar cumplir con los objetivos, que creo que pasan por ganar cada partido, mentalizarse en el rival que viene y no pensar en el futuro».

Cubarsí, en su entrevista con TV3, dejó también palabras de ánimo para Fermín López, el último en caer lesionado en un Barcelona que no gana para disgustos en este sentido: «Fermín y yo nos hemos llevado mucho este último año. Que esté tranquilo, todo irá bien y será poca cosa. Estamos con él para cualquier cosa que necesite. Ahora hay que estar con él, apoyarle y seguro que vendrá más fuerte que nunca».

Pedri también le dio un palo a Xavi

Pero es que las declaraciones de Cubarsí llegan pocos días de que otro culé como Pedri González no tuviera reparos en señalar a Xavi Hernández en beneficio de Hansi Flick, por los cambios tan positivos que se han dado. El centrocampista sí fue explícito en señalar que las nuevas directrices físicas del cuerpo técnico del alemán están suponiendo un cambio radical en la plantilla, criticando el trabajo previo de Xavi.

«Trabajamos muchísimo más que antes», resaltó Pedri en la comparativa de Flick con Xavi: «Trabajamos muy duro y en el partido se nota. El equipo no baja después del 70’ o 80’ y mantiene el nivel físico». Y es que, para Pedri, «en el club trabajamos muchísimo más que antes» y cree que es cosa de «los preparadores físicos que han entrado nos hacen muy bien», resaltando: «Trabajamos muy duro y eso en el partido se nota. El equipo no baja después del minuto 70 u 80, sino que mantiene el nivel físico».