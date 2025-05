¿Cuándo empieza Roland Garros 2025? Todas las fechas del torneo

El segundo Grand Slam de la temporada, Roland Garros, se encuentra a la vuelta de la esquina y ya ultiman los preparativos para vivir en París una nueva fiesta del tenis mundial. Los mejores tenistas del mundo, en las próximas semanas, colocarán toda la carne en el asador para poder conquistar el ‘torneo’ de los mosqueteros y arrebatar la corona al actual campeón, Carlos Alcaraz, que aterrizará en París en las próximas horas después de salir campeón, por primera vez, en el Masters 1000 de Roma.

El murciano firmó un espectacular encuentro ante el héroe local, Jannik Sinner, que reaparecía tres meses después de cumplir su sanción por dopaje, para coronarse en el Foro Itálico y llegar a Roland Garros con la moral por las nubes. Sin embargo, antes de partir hacia la capital francesa, Carlitos descansará un par de días para «asimilar lo que ha conseguido» en la ‘Ciudad Eterna’.

«Ahora toca disfrutar de la victoria con la familia, amigos y equipo. Me tomaré unos días de descanso para asimilar lo que he conseguido y a partir de ahí ya me enfocaré en Roland Garros. Estoy muy feliz por ganar en Roma por primera vez, espero que no sea la última. También por ver a Jannik de vuelta, no fue fácil para él jugar una final en su primer torneo después de tres meses es una locura. Le felicito por esta semana. Estoy orgulloso de mí, de cómo he preparado el partido, creo que lo he hecho bien desde el primer punto hasta el último. No ha sido una montaña rusa, he mantenido el nivel todo el partido, así que estoy orgulloso», destacó el propio Carlos, antes de poner el foco en el segundo ‘grande’ del año.

¿Cuándo empieza Roland Garros 2025 y cuándo es la final?

La espera llega a su fin y en París ya se preparan para una nueva edición de Roland Garros. En este 2025, el torneo se disputará desde el próximo 25 de mayo hasta el 8 de junio. Dos semanas de puro tenis, y donde Carlos Alcaraz tratará de defender la corona conquistada en 2024 después de vencer a Alexander Zverev en una final para el recuerdo a cinco sets. Todo aquel seguidor que no pueda acudir hasta las instalaciones del torneo de los mosqueteros podrá seguirlo a través de las pantallas de Movistar Plus + y sus diferentes aplicaciones. Además, en la web de OkDiario también podrás disfrutar de toda la actualidad y de todos los encuentros al detalle de los tenistas españoles.

Cuándo debuta Carlos Alcaraz

Por el momento, se desconoce el día y la hora del debut de Carlos Alcaraz en Roland Garros 2025. Sin embargo, y mirando los precedentes de años anteriores, se prevé que el primer encuentro en la arcilla francesa del murciano será el lunes 26 o el martes 27 de mayo. A día de hoy, el único dato claro es que Carlitos, número 2 del mundo, no se podrá medir a Jannik Sinner, número uno, hasta una hipotética final. En la pasada edición, ambos protagonistas se enfrentaron en semifinales de la competición, con victoria a cinco sets a favor de Alcaraz.