Cuándo es el derbi sevillano: horario y dónde ver en directo por TV el Sevilla – Betis de la Liga
El derbi sevillano es uno de los partidos más calientes del fútbol español. La rivalidad histórica y la lucha por el dominio de la ciudad convierte este encuentro en uno de los más esperados por parte de ambas aficiones. En este caso, el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán será el que albergue el El Gran Derbi.
Las dinámicas hacen que el Betis parta como favorito. Tan solo una derrota (0-2 ante el Atlético de Madrid) en sus últimos quince partidos. En el caso del Sevilla, la irregularidad es notable. Siete derrotas en sus últimos quince partidos. Buenas y malas sensaciones del conjunto de Matías Almeyda.
Fecha y hora del derbi sevillano Sevilla – Betis
El choque, correspondiente a la jornada 14 de La Liga, está dentro de la primera vuelta del campeonato liguero y se disputará el domingo 30 de noviembre a las 16:15 horas.
Cómo ver por televisión en vivo online el Sevilla – Betis
Este gran encuentro de la Liga podrá seguirse en directo en España a través de Movistar Plus+ (dial 7), en el canal M+ LaLiga (dial 54) incluido en los paquetes de fútbol de Movistar.
Dónde se juega el derbi Sevilla – Betis
El derbi sevillano se celebrará en el Estadio Sánchez-Pizjuán, ubicado en el barrio de Nervión. Para llegar al estadio en transporte público, puedes tomar la línea 1 del metro de Sevilla y bajarte en la estación Nervión o Gran Plaza, ambas a pocos minutos a pie del estadio. Varias líneas de autobuses urbanos de TUSSAM, como las líneas 5, 22, 29 y 32, también tienen paradas cercanas al estadio, facilitando el acceso en días de partido y eventos.
Máximos goleadores del derbi sevillano
El derbi entre el Sevilla FC y el Real Betis Balompié ha dejado momentos inolvidables a lo largo de las décadas, marcados por jugadores que han dejado una huella imborrable gracias a sus goles. En esta histórica rivalidad del fútbol andaluz, ambos clubes comparten un curioso equilibrio: sus máximos anotadores en el clásico suman la misma cifra.
- Julio Cardeñosa – Real Betis. 21 partidos, 7 goles.
- Miguel López Torrontegui – Sevilla. 8 partidos, 7 goles.
- Luis Aragonés – Real Betis. 10 partidos, 6 goles.
- José Antonio Reyes – Sevilla. 17 partidos, 5 goles.
- Ivan Rakitić – Sevilla. 16 partidos, 5 goles.
- Raimundo Blanco – Sevilla. 5 partidos, 5 goles.
- Rafael Berrocal – Sevilla. 5 partidos, 4 goles.
- Antonio Pallarés – Real Betis. 8 partidos, 4 goles.
- Kevin Gameiro – Sevilla. 8 partidos, 4 goles.
- Frédéric Kanouté – Sevilla. 9 partidos, 4 goles.