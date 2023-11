El CTA prepara una revolución drástica tras los últimos escándalos arbitrales

El polémico penalti anulado por Hernández Hernández en el Celta-Sevilla en favor del conjunto vigués ha provocado un tremendo enfado dentro del Comité Técnico de Árbitros (CTA) por la aplicación de los protocolos del VAR, que planea hacer una serie de cambios para que haya más transparencia tras los últimos escándalos arbitrales. Los de Rafa Benítez terminaron muy cabreados con los colegiados por un nuevo error arbitral esta temporada.

Los gallegos se sienten muy perjudicados. En el último minuto del partido contra el Sevilla, Alejandro José Hernández Hernández señaló la pena máxima por un agarrón de Jesús Navas a Douvikas. Pero el árbitro de VAR del encuentro, Eduardo José Prieto Iglesias, llamó a su compañero para que revisara la acción en el monitor. Tras ver las imágenes repetidas, el colegiado canario modificó su decisión y anuló el penalti provocando el enfado de su entrenador, Rafa Benítez, de los jugadores y de un Iago Aspas que llegó a golpear al monitor tirándolo al suelo.

Aunque esa no fue la única polémica de la jornada. El Valencia-Granada se decantó en favor de los ches gracias a un penaltito señalado en favor de los locales por un golpe a Hugo Duro. «Ha habido dos jugadas decisivas. Un penalti por un teatro de Hugo Duro y una entrada con los dos pies que es roja a Paulista y que no la sanciona. El señor que está en el VAR es reincidente con nosotros, se lo tiene que hacer mirar, no sé si el Granada le debe algo», decía Paco López tras el partido en Mestalla.

Todo esto ha hecho pensar a Luis Medina Cantalejo, presidente de los árbitros, que según desvela la cadena COPE terminó muy mosqueado por cómo se aplicaron los protocolos del VAR en el Celta-Sevilla, correspondiente a la jornada 12 de la Liga EA Sports y con las actuaciones de Hernández Hernández y Prieto Iglesias. Contó Isaac Fouto que el presidente del CTA se estaría planteando modificar ciertas situaciones para transmitir una mayor transparencia.

🚨 Noticia @PartidazoCOPE 💥 Informa @isaacfouto ✅ El CTA estaría abierto a que se escuchen los audios del VAR en directo una vez que la IFAB lo autorice 👍🏻 @LaLiga lo ha solicitado a la @RFEF y los acercamientos entre ambas podrían facilitar el acuerdo

El CTA, abierto a mostrar los audios

Acorde con esta información, desde el CTA estudian la posibilidad de que se escuchen las conversaciones en directo entre el árbitro de campo y el que está en la sala VOR. Esta medida es algo que le habría solicitado la Liga a la RFEF pero la IFAB prohíbe mostrar en directo las conversaciones entre los dos árbitros. No obstante, en Francia sí que se emiten en directo los audios de las conversaciones entre el árbitro de campo y la sala VOR aunque es algo que está en pruebas.

La Liga y la RFEF están acercando posturas lo cual podría facilitar el acuerdo y si la IFAB lo autoriza lo podrían implantar. En caso de que no puedan mostrar los audios, el CTA se plantea dar ruedas de prensa después de los partidos, como en Italia, o incluso que se utilicen dichas grabaciones en el programa que se hace por las noches al acabar la jornada de Liga. De momento es sólo una idea pero parece que las últimas polémicas arbitrales han generado un punto de inflexión dentro del estamento arbitral y se plantean nuevas medidas para transmitir una mayor transparencia y explicar las decisiones tomadas.