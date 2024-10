Cristiano Ronaldo tenía razón con el Balón de Oro: «Estos premios pierden credibilidad»

Cristiano Ronaldo venía diciéndolo. En enero, el portugués afirmó en una entrevista que, para él, los galardones individuales ya no tienen la credibilidad de antes. «Estos premios están perdiendo un poco de credibilidad. Tenemos que analizar la temporada entera. Ya no creo en ellos», decía el cinco veces Balón de Oro. Actualmente en el Al Nassr de Arabia Saudí, el ex madridista sigue rompiendo récords en el Medio Oriente. El curso pasado, el 7 enjauló 44 goles en 45 partidos. El luso está cada vez más cerca de las mil dianas. Con sus 906 realizaciones, ‘solo’ quedan 94 para el millar.

Estas palabras de Cristiano, aunque pronunciadas en un contexto diferente, parecen encontrar eco en la situación actual de Vinicius, quien a pesar de su destacada actuación individual y su papel crucial en los éxitos del Real Madrid, se vio superado en la votación por Rodri, pieza fundamental en el triplete del Manchester City y ganador de la Eurocopa con España. La polémica se ha intensificado debido a la decisión de la Casa Blanca de no enviar representantes a la gala del Balón de Oro, en lo que muchos interpretan como una protesta silenciosa contra lo que el club considera una falta de reconocimiento hacia sus jugadores, especialmente hacia Vini y Carvajal.

Expertos y aficionados se han sumado al debate, cuestionando si los criterios actuales del Balón de Oro, que incluyen rendimiento individual, logros colectivos, clase y fair play, se están aplicando de manera equitativa y transparente. Muchos argumentan que el peso de los títulos colectivos parece haber eclipsado el brillo de actuaciones individuales sobresalientes. CR7 es conocido por su mentalidad competitiva y su búsqueda constante de la excelencia individual. El máximo goleador de la historia del Real Madrid siempre ha defendido la importancia de reconocer el esfuerzo y el talento personal, incluso en un deporte de equipo como el fútbol. Uno de los pocos premios que mantiene esa credibilidad, según él, es el Globe Soccer Awards. «No lo digo porque lo he ganado, pero este premio sí mira a los números. Son hechos. Los números no engañan», decía el Bicho.

El caso de Vinicius es particularmente llamativo. El brasileño ha demostrado un nivel excepcional en el campeonato español y en competiciones europeas. Enjauló una diana en la final de la Champions, la ganó, fue elegido MVP del torneo, levantó LaLiga e incluso marcó un hat-trick en la final de la Supercopa de España contra el Barcelona. Y, fuera del campo, el carioca también se destacó por su resiliencia frente a los incidentes de racismo que tuvo que enfrentar durante la temporada, sobre todo aquel episodio en Mestalla. Su capacidad para mantener un alto rendimiento en circunstancias adversas ha sido ampliamente elogiada, lo que para muchos debería haber sido un factor adicional a considerar en la votación del Balón de Oro.

La controversia ha llevado a muchos a reflexionar sobre la naturaleza cambiante del fútbol moderno y cómo esto debería reflejarse en la evaluación de los jugadores para premios individuales. Uno de lo primeros en hacerlo después de que Rodri ganase el Balón de Oro fue Camavinga. En una publicación en sus redes sociales, el francés dejó entender que la política no tenía que estar en el mundo del fútbol. «No a la política del fútbol. Hermano, eres el mejor jugador del mundo y ningún premio puede decir lo contrario. Te quiero, hermano», decía el internacional con los Bleus.