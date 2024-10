Cristiano Ronaldo habla sin tapujos de su retirada: «Voy a extrañar la adrenalina de marcar un gol…»

Cristiano Ronaldo ya no esconde que su retirada en el fútbol está más cerca que nunca. A sus 39 años, el delantero del Al-Nassr vive sus últimos días vestido de corto y todo hace indicar que Arabia Saudí será su último destino en el deporte que tantas alegrías le ha dado durante estas dos décadas. El portugués ha reconocido haber encontrado la felicidad en el país asiático, pero que tarde o temprano tendrá que colgar las botas.

«Ahora estoy disfrutando del fútbol porque sé que no me queda mucho tiempo en el campo. Para mí ahora no es importante ser el mejor jugador o ganar premios. Lo que es importante para mí ahora es disfrutar y ayudar a mi equipo», comenta el futbolista del Al-Nassr. «Voy a extrañar la adrenalina de marcar un gol y la sensación de estar nervioso», añade el delantero de 39 años y ganador de cinco Balones de Oro.

«Creo que voy a extrañar eso porque en otra parte de mí, puedo controlarlo. Tengo buenas personas a mi alrededor, buenos negocios, tengo buenas cosas. Pero echaré de menos la adrenalina del fútbol porque nunca volverá a existir. Por eso voy más allá del fútbol», prosigue Cristiano Ronaldo.

En una entrevista junto a Rio Ferdinand, el capitán de la selección portuguesa de fútbol reconoce que ya no puede dar más sobre el terreno de juego debido a la edad: «Lo doy todo, hasta los 40, 41, no importa. Doy mi cuerpo por 25 años de fútbol y no puedo dar más porque la edad no me permite ir más allá. Por eso me extiendo, me cuido y sigo trabajando. Porque sé que por dos o tres años más todavía puedo producir algo bueno».

Cristiano Ronaldo y la retirada

«Pero después de eso ni siquiera quiero pensar en eso. Déjame pensar en el presente y preparar otras partes, como mi área de negocios. Lo extrañaré y probablemente estaré un poco perdido», zanjó el delantero portugués sobre lo que espera de su retirada, que com ya ha dicho no queda mucho tiempo. Podrá ser en dos o tres años, pero todo el mundo sabe que no lo hará hasta que no llegue a la cifra de los 1.000 goles anotados en su carrera.

Recientemente, Cristiano Ronaldo superó la cifra de los 900 goles. Concretamente, la cifra se encuentra en 903. Su último se produjo este martes en la Champions League de Asia, donde se enfrentó al Al-Rayyan de Qatar. El equipo saudí, capitaneado por el portugués, logró los tres primeros puntos de la máxima competición asiática gracias a los goles de Sadio Mané y el propio CR7. Fue en el minuto 76 cuando el ex futbolista del Real Madrid hizo el 2-0 del encuentro.