Cristiano y Messi se gustan en el festival de goles de Arabia

El estadio King Fahd de Riad acogía el gran reencuentro entre Messi y Cristiano, y el encuentro no decepcionó. Era el duelo número 37 entre ambos y el debut del portugués en tierras arábigas con un combinado mixto entre jugadores del Al-Nassr y el Al-Hilal. En frente, el todopoderoso PSG que, si fuera poco el dinero que tienen, han recibido nada más y nada menos que 15 millones de euros en este amistoso para juntar a los dos grandes cracks de los últimos 15 años. El portugués tenía ganas de protagonismo frente su eterno rival y vaya si lo tuvo con un gran doblete en los primeros 45 minutos.

El PSG presentaba un once prácticamente de gala. Con Messi, Mbappé y Neymar en ataque, quién sabe si por contrato o no, pero el partido comenzó con un elenco de estrellas para la posteridad. En frente, el equipo, también llena de estrellas del país, con Cristiano, Marega o Luiz Gustavo. Y el combinado francés no tardó en ponerse por delante gracias a un gran gol del argentino a pase de Neymar. Minuto 3 y el PSG ya mandaba en el encuentro. No obstante, Ronaldo anotó su primer gol, desde los 11 metros, para igualar el encuentro en el minuto 33 después de recibir un durísimo codazo en la cara de su ex compañero Keylor Navas.

Pese a que Bernat recibiese la tarjeta roja en el minuto 39, el conjunto francés consiguió adelantarse de nuevo con un gol de Marquinhos a la salida de un córner. Ya en el descuento fue cuando se animó el partido. El colegiado tuvo que acudir al VAR para pitar un penalti sobre Neymar y que este se encargó de tirar, pero fallar. Con el tiempo ya sobrepasado en el alargue, llegó Cristiano Ronaldo para volver a poner la igualada en el marcador y declarar el estado de euforia en el estadio con su primer doblete en el país. El portugués ya brillaba en tierras asiáticas mientras los aficionados estallaban de júbilo.

Después, la segunda parte continuó con el mismo número de estrellas en el césped. Ronaldo, por un lado, y Messi, Mbappé y Neymar en el otro. Cuando parecía que tras los cuatro goles de la primera parte, el espectáculo no podía mantener el mismo ritmo, el ‘show’ fue a más. Sergio Ramos hizo el 2-3, el conjunto árabe igualó de nuevo a los 3 minutos, pero Mbappé volvió a poner por delante a su equipo. En el minuto 60, se retiraron al banquillo todas las estrellas y fue a partir de ese momento cuando el partido comenzó a bajar en intensidad y expectación. Aun así, el encuentro tuvo tiempo para más goles. Ekitike hizo el 5-3 para el PSG y Talisca anotó el definitivo 5-4 en este auténtico festival de goles.

Rivalidad eterna

Y es que Messi y Cristiano se enfrentaron en el duelo número 37 de su historia. Los 36 anteriores estuvieron marcados por los goles, el espectáculo y por la tremenda rivalidad que les ha caracterizado en las dos últimas décadas. No se veían las caras desde diciembre de 2020 y el portugués le endosó un doblete en la victoria por 0-3 de la Juventus al Barcelona en la fase de grupos de Champions League. Entre ambos se han repartido el trono del fútbol mundial con siete Balones de Oro para el argentino y cinco para el luso. Una balanza que terminó por decantarse hace varios años y que con la marcha de Ronaldo a Arabia jamás podrá igualarse. De hecho, esa diferencia podría aumentarse si Leo acaba por llevarse su octava condecoración individual este año después de lograr el Mundial de Qatar.