El crack de la Liga que ya prepara su boda con una famosa actriz de cine para adultos

Nicolas Pépé, estrella del Villarreal y de la Liga española, vuelve a ser noticia por algo que nada tiene que ver con los terrenos de juego. Y es que el extremo ya prepara y planea su boda con una famosa actriz de cine para adultos con la que lleva más de un año de relación. Hace varios meses salió a la luz su romance con Teanna Trump tras varias publicaciones en las redes sociales en las que aparecían juntos, y lejos de esconderse empezaron a propagar su amor a los cuatro vientos. Ahora, el futbolista quiere casarse con la también influencer y ambos podrían contraer matrimonio pronto.

Las redes ardían hace algo más de un año con el sorprendente romance de Nicolas Pépé con Teanna Trump, una famosa actriz de cine para adultos conocida a nivel mundial. Salió a la luz en su día una foto de una cita entre ambos, por lo que no escondían que estaban iniciando algo. En verano estuvieron juntos en Lille, ciudad natal de Nicolas Pépé, y Teanna Trump viajó a España para acompañar al jugador después de fichar por el Villarreal. De hecho, subió fotos y vídeos en el Estadio de la Cerámica, además de posar varias veces con la camiseta amarilla en sus redes.

🚨📷 Nicolas Pépé se préparerait apparemment à épouser Teanna Trump. Ils sortent ensemble depuis un an et demi, et Pépé l’a aidée à prendre sa retraite de son emploi précédent. —@mymixtapez pic.twitter.com/iACMJ9rMgW — Cleub (@Cleubfr) November 25, 2025

No es la primera vez ni será la última que un futbolista sale con una actriz de cine para adultos. Hace unos meses pillaron a Keita Balde, que jugó la pasada temporada en el Espanyol y consiguió el ascenso a Primera con el cojunto perico, fotografiado acompañado de Claudia Bavel, conocida actriz porno, creadora de contenido sin censuras en Onlyfans y ex pretendienta de MyHyV.

Claudia Bavel dio mucho que hablar antes en las redes sociales tras asegurar que mantuvo un romance clandestino con Maluma cuando éste era pareja de Tania Marie Meléndez. Por supuesto, la joven compartió varios detalles de sus encuentros, despertando el interés de miles de personas por conocer su pasado. Según ella, tuvieron una relación de 8 meses a escondidas y aseguró que acompañó al artista en uno de sus conciertos. «Me dijo que estaba separado y lo vi con su esposa (…) Siempre ha querido grabar nuestros encuentros. Él mismo se ofrecía para grabar contenido sexual», precisó al periodista Jordi Martín.

Claudia Bavel es una actriz del cine para adultos española que tiene 27 años. La joven ha sido portada en varias revistas de contenido explícito, pero su mundo en la industria comenzó a los 18 años. Además, arrasa como creadora de contenido sin censuras en Onlyfans, donde vende fotos y vídeos explícitos. La joven se dio a conocer especialmente por su paso por Mujeres y Hombres y Viceversa, donde fue pretendienta. «Se supone que el programa es para encontrar el amor, da igual en lo que hayas trabajado. ¡No entiendo por qué me han tenido que echar», decía.