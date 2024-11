Las redes sociales arden con el sorprendente romance de un jugador del Villarreal con una estrella del porno estadounidense. Nicolas Pépé, uno de los mejores jugadores del equipo amarillo, está quedando con Teanna Trump, una famosa actriz de cine para adultos conocida a nivel mundial. Sale a la luz una foto de una cita entre ambos, por lo que no esconden que son más que amigos.

Los rumores vienen de lejos. Desde hace meses se especula con una relación entre el futbolista y la actriz de cine para adultos, que no dudan a la hora de reaccionar entre ellos en las redes sociales. En verano estuvieron juntos en Lille, ciudad natal de Nicolas Pépé, y Teanna Trump viajó a España para acompañar al jugador después de fichar por el Villarreal. De hecho, subió fotos y vídeos en el Estadio de la Cerámica, además de posar varias veces con la camiseta amarilla en sus redes.

American film star Teanna Trump was in attendance for the incredible match between Villarreal and Celta Vigo last night. 💛🇺🇸

She was supporting Villarreal and their new signing Nicolas Pepe who created the third goal yesterday. 💫🇨🇮pic.twitter.com/HifaIFxYs8

— LaLigaExtra (@LaLigaExtra) August 27, 2024