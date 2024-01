A Correa le quieren en Arabia y Memphis vuelve a caer lesionado. La resaca del Atlético-Real Madrid de ayer deja dos noticias preocupantes para el futuro del equipo, más allá de su derrota. El delantero argentino pretende marcharse en este mismo mercado, mientras que el punta holandés sufre nuevos problemas musculares que le apartarían de las convocatorias entre dos y tres semanas. En este escenario, Morata y Griezmann serían los únicos atacantes hábiles que le quedarían a Simeone para el duelo del próximo jueves de Copa de nuevo ante los de Carlo Ancelotti si el traspaso de Correa se cierra de manera inmediata

La salida de Correa en este mercado de enero es una sorpresa con la que pocos contaban. El argentino, autor del primer gol en el partido de Copa del Rey de Lugo del pasado fin de semana, ha ido perdiendo mucho protagonismo en el equipo en esta temporada y está lejos de poder aspirar a la titularidad. El club considera que, a dos meses de cumplir 29 años, sus mejores días han pasado, por lo que aceptará su traspaso si la oferta que se plantea por él le resulta satisfactoria desde el punto de vista económico. Quedan muchos días aún por delante y está por ver cuándo se cierra la operación, aunque por supuesto lo que al Atlético le interesa es que el delantero esté disponible para el derbi del próximo jueves.

El que no estará seguro ante el Real Madrid será Memphis Depay. Le han pasado factura los minutos jugados ante el Lugo y ha vuelto a caer. Una vez más. Es un delantero de cristal que no ha llegado a jugar jamás un partido completo con el Atlético de Madrid. Su nueva lesión -muscular, como no- le apartará de los terrenos de juego durante un periodo aproximado de tres a cuatro semanas. Se pierde el derbi y se pierde los próximos partidos de Liga.

Ante este escenario, si se confirma la marcha de Correa al Atlético no le quedará otro remedio que fichar un delantero para acompañar a Morata y Griezmann en la segunda vuelta, porque con Memphis está claro que no se puede contar. O eso o Simeone vuelve a sacarse otro conejo de debajo de la chistera con jugadores como Riquelme, Lino o incluso Marcos Llorente, pero sería una solución con poco recorrido, y más teniendo en cuenta que queda por delante toda la segunda vuelta y por lo menos una eliminatoria de Copa y otra de Champions. Afrontar todo esto con sólo dos atacantes sería una locura, pero también lo es haber planificado la temporada sin ningún medio centro defensivo.