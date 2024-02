Copa del Rey de baloncesto 2024: dónde ver todos los partidos online y por televisión en directo

El gran espectáculo del baloncesto español regresa con una edición más de la Copa del Rey de Baloncesto. El torneo más emocionante que se puede vivir, a nivel nacional a este lado del charco se celebrará en Málaga en 2024, con ocho equipos clasificados que se medirán, de poder a poder, buscando suceder al Unicaja en el palmarés de campeones de la competición. Además de en el Martín Carpena, pabellón que alberga la cita, la Copa del Rey de Baloncesto 2024 también se puede seguir en directo por televisión y te contamos dónde ver sus partidos.

Entre el jueves 15 de febrero y el domingo 18 de febrero, la Copa del Rey de Baloncesto 2024 copará el interés del aficionado al deporte en España y es importante saber que en televisión, el torneo de baloncesto no se emitirá en abierto. Ya son muchos años en los que las cadenas de pago tienen en su haber la totalidad de los derechos de emisión de la Copa, pero no por ello las audiencias bajan, si no que a través de la TV cada vez son más personas las que se animan a disfrutar de este emocionante espectáculo, con un título de máximo nivel en juego en apenas cuatro días de competición.

Los equipos clasificados a la Copa del Rey 2024 se miden en enfrentamientos directos desde cuartos de final a la final, con tres partidos en cuatro días para los finalistas, que aseguran gran emoción y desgaste, que colabora con la igualdad y las sorpresas, marca de la casa de la competición del K.O.

En la edición de 2024, los equipos clasificados para la Copa del Rey de Baloncesto de Málaga son los siguientes:

Real Madrid

Barcelona

Valencia Basket

Unicaja Málaga

Lenovo Tenerife

Dreamland Gran Canaria

BAXI Manresa

UCAM Murcia

¿Dónde ver por TV los partidos de la Copa del Rey de Baloncesto 2024?

La Copa del Rey de Baloncesto, si hablamos de televisión, es cosa de Movistar +. La plataforma de pago tiene adquiridos los derechos de emisión del torneo, en su totalidad, al igual que también los de la Liga Endesa. La Copa es uno de los platos fuertes del contenido de baloncesto, junto con el All-Star de la NBA, que coincide en fechas –pero no en horas–, dentro de un fin de semana trepidante en el que podremos seguir los partidos de la Copa en los siguientes canales.

Cuartos de final

Real Madrid vs UCAM Murcia: Movistar Plus + (canal 7)

Dreamland Gran Canaria – Valencia Basket, Deportes por M+ (dial 63)

Barça – BAXI Manresa, Movistar Plus+ (dial 7)

Unicaja – Lenovo Tenerife, Deportes por M+ (dial 63)

Semifinales

Primera semifinal: Movistar + Deportes (canal 63)

Segunda semifinal: Vamos de M+ (Canal 8)

Final de la Copa del Rey

Final: Movistar + (Canal 7)

Cabe recordar que los cuartos de final de la Copa del Rey de Baloncesto 2024 se disputan entre el jueves 15 de febrero (Real Madrid – UCAM y Gran Canaria – Valencia) y el viernes 16 de febrero (Barcelona – Manresa y Tenerife – Unicaja). Los horarios de los partidos serán a partir de las 18:00 y las 21:30 horas, respectivamente, igual que el sábado 17 de febrero en las semifinales de la Copa. La final de la Copa del Rey se celebra el domingo 18 de febrero a partir de las 18:30 horas.