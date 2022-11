Sara Carbonero publica un emotivo vídeo en el coche durante su trayecto justo después de salir del hospital después de ser operada. La periodista también ha agradecido los mensajes de cariño en sus redes sociales: «Este vídeo es de ayer, minutos después de que me dieran el alta, saliendo del hospital. Cuando la felicidad no me cabía en el pecho por el mero hecho de sentir de nuevo el aire en la cara y poder respirar y disfrutar de otro atardecer más. Estoy muy bien. Muchísimas gracias a todas y todos los que os habéis preocupado, por las innumerables muestras de cariño recibidas estos días. Me abruman y a la vez me llenan de energía para seguir adelante».