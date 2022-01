El conflicto internacional que se vive estos días entre Ucrania y Rusia no pilla de nuevas en el mundo del fútbol. Son muchos años ya de tensión política entre ambos países pero hacía tiempo, más de seis años, que no llegaba a un punto tan álgido como el actual. Estas pueden tener más consecuencias, como lo tuvieron en 2014, cuando la UEFA prohibió que equipos ucranianos y rusos se enfrentaran entre sí para así evitar conflictos durante los partidos.

Todo esto se remonta a los inicios del conflicto entre Rusia y Ucrania, originados tras el fin del gobierno de Víktor Yanukóvich en Ucrania en febrero de 2014 y que derivó posteriormente en la Crisis de Crimea, que se anexionó a Rusia tras un referéndum e inició una situación de tensión permanente entre ambos países.

La tensión entre ambos países se mantuvo durante los meses venideros y aquello llevó a cierta preocupación a nivel deportivo. Las federaciones de fútbol rusa y ucraniana hicieron llegar su preocupación a la UEFA durante el verano de 2014 y ante un posible y eventual cruce entre equipos de su territorio. Es por ello que se tomó la decisión de vetar la posibilidad de que en los sorteos de competiciones europeas hubiera emparejamientos entre clubes rusos y ucranianos.

«Tras evaluar las peticiones de las dos federaciones, y teniendo en cuenta la situación en materia de seguridad de esa región, la UEFA ha decidido que los equipos rusos y ucranianos no podrán enfrentarse entre sí hasta nuevo aviso», era parte del comunicado que emitió el organismo europeo tras deliberar las diferentes quejas y sugerencias de las dos federaciones mencionadas y ante la creciente tensión entre ambos países.

En cualquier caso, en aquel momento existieron algunas excepciones. El comité de emergencia de la UEFA permitía que se disputarán partidos en algunas ciudades en las que no había tensión en las calles como fueron los casos de Dnipro y Odesa, así como Kiev y Lviv.

En el momento del anuncio estaba por celebrarse el sorteo que emparejaba a los equipos que disputaba la tercera ronda previa de la Champions League y la Europa League entre los que se encontraban el Zenit de San Petersburgo ruso y el Dnipro ucraniano. El sorteo, que contaba con 10 equipos no campeones de liga de las ligas menores de Europa, prohibió que Zenit y Dnipro se enfrentaran entre sí: a los rusos les tocó el AEL Limassol chipriota y a los ucranianos el Copenhague danés. Sólo pasó el conjunto de San Petersburgo aquella temporada por lo que no fue necesario más vetos en los sorteos venideros.

Si estuvo cerca en la campaña 14/15 en la Europa League. Llegaron a cuartos de final dos equipos ucranianos, el Dnipro y el Dinamo de Kiev, y uno ruso, el Zenit de San Petersburgo. Por suerte para la UEFA, por el dolor de cabeza que podría haber supuesto que pasaron los tres, solo siguió adelante el Dnipro, que se acabaría enfrentando en la final al Sevilla.

«Actualmente, desde la perspectiva reglamentaria, en los reglamentos UEFA tanto para la Champions como para la Europa League no existe ningún tipo de referencia a que no pueda haber un duelo entre equipo ucranianos y rusos», asegura el prestigioso Toni Roca, abogado y director de Sports Law Institute.

Sí que están vigentes a nivel de selecciones. «Este tipo de restricciones sí que están confirmados en enfrentamientos de selecciones nacionales. España, por ejemplo, no puede enfrentarse a Gibraltar. Rusia tampoco puede medirse a ucrania, Armenia a Azerbaiyán y Kosovo con Serbia. Esto, con todo, no aplica a aquellos casos en los que estas selecciones se midieran en una fase final de un Mundial o una Euro», afirma Roca.

De hecho no hay que irse muy lejos, en el sorteo de la última Eurocopa 2020, las selecciones de Rusia y Ucrania no podían quedar emparejadas en la fase de grupos. Rusia quedó emparejada en el Grupo B con Dinamarca, Finlandia y Dinamarca, y Ucrania en el C, con Holanda, Austria y Macedonia del Norte. Ninguna de las dos pasó de ronda.