Se confirma el nuevo equipo de Jenni Hermoso antes de dar las Campanadas en TVE

El Pachuca ha confirmado la marcha de Jenni Hermoso tras un año y medio vistiendo sus colores. Se confirman así los rumores del posible nuevo destino de la internacional española antes de dar las Campanadas en TVE este 31 de diciembre. «El 2023 se va con tu magia, con tu historia y pasión con que defendiste este escudo. Hoy Jenni Hermoso, la primera Tuza campeona del mundo de la liga se despide de la ‘Bella Airosa’. ¡Siempre en nuestros corazones, Jenni!», reza el mensaje publicado por el conjunto mexicano.

Al mensaje lo acompaña un vídeo con los mejores goles y jugadas de la futbolista madrileña durante su paso por el Pachuca. «Volvimos realidad el sueño de traerte a México. Nos regalaste tu magia en cada partido. Cada grito de gol nos llenó de ilusión. Gracias por defender con pasión nuestro escudo», es el texto con el que han querido despedir a la campeona del mundo después de un año y medio defendiendo su escudo.

Aunque todavía no se ha hecho oficial, todo apunta a que Jenni Hermoso no se moverá de México. El próximo destino de la jugadora será el Tigres, vigente campeón y actual líder de la primera división femenina de México, la liga MX Femenil de México donde continuará su carrera a sus 33 años en busca de un nuevo título para agrandar su palmarés. Tigresse convertirá en el segundo equipo mexicano en el que milita la atacante española, el séptimo de su carrera deportiva tras Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, Tyresso FC sueco, Barcelona, PSG y Pachuca.

Relevo anunció cuál será su próximo destino, aunque todavía no se ha hecho oficial el contrato de Jenni Hermoso con el vigente campeón mexicano. No obstante, tras la despedida del Pachuca, es cuestión de horas que el Tigres anuncie la llegada de la internacional española que antes dará las Campanadas en TVE junto a Ramón García y Ana Mena por primera vez en su vida, un hecho histórico. Lo cierto es que su buen rendimiento en este año y medio en las tuzas le ha permitido dar el salto al campeón de México en busca de un título que todavía no tiene en sus vitrinas.

Jenni Hermoso dará las Campanadas

Jenni Hermoso estará en las Campanadas de RTVE como invitada especial campeona del mundo con la selección española, que brindará con los presentadores por los éxitos de este año y por la igualdad en el año 2024. La atacante, considerada una de las mejores jugadoras del mundo, es internacional absoluta desde 2012 con la selección, de la cual es su máxima goleadora histórica y con la que se proclamó campeona del mundo el pasado 20 de agosto.

Esta noticia saltó en el que es uno de los años más convulsos dentro de la Real Federación Española de Fúbol (RFEF) después de la entrega de medallas en la final del Mundial femenino donde se produjo el beso no consentido de Luis Rubiales sobre Jenni Hermoso. Esto provocó la dimisión del presidente del máximo organismo del fútbol español y la inhabilitación por parte de la FIFA y el TAD durante los próximos tres años.

Jenni Hermoso estará presente desde el balcón de la Puerta del Sol de Madrid y tendrá un papel importante en la retransmisión de las Campanadas 2024. La jugadora, junto al resto de sus compañeras, han tratado de erradicar los comportamientos machistas en la sociedad y se espera que lleve a cabo un discurso basado en este suceso. La futbolista de 33 años tocó el cielo de Sidney el pasado mes de agosto después de ser una de las jugadoras más importantes para conseguir el primer Mundial de la historia de España.