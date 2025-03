La conclusión de Verstappen sobre Madring: «Lo único que me gusta es que podré experimentar la ciudad»

Max Verstappen ha mostrado una especie de descontento con la creación de circuitos como el que albergará la primera carrera de Fórmula 1 en Madrid a partir del año que viene. El nuevo Gran Premio de España será en la capital desde 2026 y el trazado ya tiene incluso nombre desde esta semana: Madring. El campeón del mundo se ha mojado al respecto y su opinión es contraria a los recorridos que se salen fuera de lo tradicional.

El holandés y los otros 19 pilotos se enfrentarán en el siguiente Mundial por primera vez a la carrera madrileña, que se celebrará alrededor de la zona de IFEMA y Valdebebas. Con el nombre del circuito ya conocido, Madring, falta por saber cómo luce finalmente y también la fecha en la que tendrá lugar dicho GP de España, aunque todo apunta a que primero irá el de Cataluña en Montmeló.

Los cuatro títulos de Verstappen no son casualidad y es que si algo se ha demostrado en los últimos tiempos en la F1 es que el piloto que más gana es aquel que se sabe manejar en todo tipo de superficies. El aumento de carreras en circuitos estrechos como el de Arabia Saudí o Las Vegas ha obligado a inspirarse a todos y sólo unos pocos tienen la llave para exprimirlos al máximo.

Aun así, Verstappen sigue eligiendo los «tradicionales» porque albergan carreras «más interesantes». «Un coche está diseñado para un rendimiento óptimo y eso sólo se puede conseguir en circuitos de alta velocidad. En los urbanos tienes que conducir más despacio y más rígido. Es más difícil y no tan cómodo. Pero lo que realmente me gusta es que yo nunca he estado en Madrid, experimentando la ciudad. Así que espero que pueda conocerla un poco», valoró en una entrevista concedida a la revista Esquire.

Verstappen y el cambio de Carlos Sainz

Además, también habló de uno de los dos pilotos españoles que un año más volverán a estar en la parrilla de F1: Carlos Sainz. Verstappen piensa que «siempre le irá bien porque es un gran piloto» pese a haberse ido al penúltimo equipo del pasado campeonato, Williams. En su última temporada con Ferrari también demostró ser ganador, pues lo hizo en dos ocasiones: Australia y México.

«Creo que a Carlos siempre le irá bien porque es un gran piloto. Pero ya sabes que depende mucho del coche. Con la experiencia que tiene Carlos se adaptará muy rápido. Ha estado en grandes equipos y para Williams en general será muy útil tener a alguien como Carlos para poder mejorar el rendimiento del equipo», espetó Verstappen, con el que compartió garaje en Toro Rosso allá por 2015.