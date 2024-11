Clasificación y posiciones de la Champions League 2024-25: resultados hoy y tabla de los partidos

La fase final de la Champions League 2024-25 continúa con la jornada 5 de partidos, donde repasamos los resultados y la clasificación de equipos, en esta quinta toma de contacto tras el cambio de formato que propone la UEFA para la Liga de Campeones. Todos los favoritos a conquistar el trofeo de campeón en la final de Múnich, el 31 de mayo de 2025, se mantienen en competición y repasamos cómo han quedado y quiénes son sus rivales en estos encuentros de debut en la Champions.

Pasar de 32 a 36 equipos no es la única novedad con la que se presenta la Champions League en esta edición, si no que lo más relevante es que ya no hay fase de grupos en las primeras semanas, si no que los equipos pasarán a formar en una clasificación global y única, en la que ponderarán ocho partidos elegidos en el sorteo, cuatro como local y cuatro como visitante. Los resultados irán dando forma a la tabla de clasificación, de la que los ocho primeros clubes tienen acceso directo a los octavos de final de la Champions, con los 16 siguientes, entre la 9ª y la 24ª posición, con un pase a las eliminatorias de dieciseisavos de final. Por último, a partir del 25º clasificado, todos los equipos quedan eliminados de la competición.

Entre los favoritos a llegar lejos en la Champions League 2024-25 destacan los candidatos de los últimos años, con el Real Madrid, vigente campeón, a la cabeza. Además de los blancos, el Manchester City, el PSG, el Bayern de Munich o el Fútbol Club Barcelona también serán equipos a tener muy en cuenta en lo que al repaso de resultados se refiere en la Fase de Liga que reemplaza a la Fase de Grupos en esta edición de la Liga de Campeones.

Pasar o no directos a octavos de final puede marcar el devenir de la temporada, ya que en un tramo capital a nivel nacional y continental, tener que disputar una eliminatoria a vida o muerte de la Champions League puede tener consecuencias deportivas y también de desgaste para afrontar el tramo decisivo. Por ello, obtener buenos resultados desde la Jornada 1 es importante y así afrontarán los equipos su competición en la nueva Champions.

Clasificación de la Champions League 2024-25

Las ocho jornadas de la Fase de Liga de la Champions League 2024-25 irán perfilando una clasificación en la que los ocho primeros equipos acceden directamente a octavos de final. Del noveno al vigésimo quinto se clasifican para dieciseisavos de final, mientras que los últimos quedan eliminados del torneo.

Inter de Milán – 13 puntos Barcelona – 12 Liverpool – 12 Atalanta – 11 Bayer Leverkusen – 10 Mónaco – 10 Arsenal – 10 Sporting de Portugal – 10 Brest – 10 Borussia Dortmund – 9 Bayern Múnich – 9 Aston Villa – 9 Atlético de Madrid – 9 Milan – 9 Manchester City – 8 Juventus – 7 Lille – 7 Celtic Glasgow – 7 Dinamo Zagreb – 7 Feyenoord – 7 Real Madrid – 6 Benfica – 6 Brujas – 6 PSV Eindhoven – 5 Stuttgart – 4 Paris Saint-Germain – 4 Shakhtar Donetsk – 4 Sparta Praga – 4 Girona – 3 Salzburgo – 3 Bolonia – 1 Sturm Graz – 0 Leipzig – 0 Estrella Roja – 0 Slovan Bratislava – 0 Young Boys – 0

Resultados de la jornada 5 de la Champions League

Slovan de Bratislava 2-3 Milan

Sparta Praga 0-6 Atlético de Madrid

Barcelona 3-0 Brest

Bayer Leverkusen 5-0 Salzburgo

Bayern Múnich 1-0 Paris Saint-Germain

Inter Milán 1-0 Leipzig

Manchester City 3-3 Feyenoord

Sporting de Portugal 1-5 Arsenal

Young Boys 1-6 Atalanta

Se juegan mañana: