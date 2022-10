Clasificación y parrilla de salida para el GP de Singapur de Fórmula 1 2022

Charles Leclerc partirá desde la pole en el GP de Singapur de Fórmula 1, por delante de Sergio Pérez y Lewis Hamilton, segundo y tercero respectivamente. Carlos Sainz partirá desde la cuarta posición mientras Fernando Alonso firmó una heroica quinta posición y partirá desde la tercera fila.

El piloto monegasco se llevó una apretada pole con un tiempo de 1:49.212, 22 milésimas más rápido que el Red Bull de Pérez y 54 que el Mercedes de Hamilton. Por su parte, Max Verstappen, líder del campeonato del mundo, comenzará desde la octava posición. El neerlandés terminó muy enfadado con el equipo.

Q3 CLASSIFICATION

