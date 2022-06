Clasificación del Mundial de MotoGP tras la carrera del GP de Países Bajos 2022

Pecco Bagnaia se proclamó ganador del GP de Países Bajos de MotoGP, la última carrera antes del parón de verano, con Bezzecchi segundo y Viñales tercero. Aleix Espargaró terminó cuarto tras una remontada espectacular después de que Quartararo se fuera al suelo y le sacara de pista en la vuelta cinco. El de Aprilia aprovechó la caída de su amigo para recortarle 13 puntos en la clasificación del Mundial y ponerse a menos de una carrera de distancia.

El mayor de los Espargaró terminó cuarto tras firmar un doble adelantamiento espectacular en la chicane de Assen en la última curva, pasando así de sexto a cuarto y ganando tres puntos vitales para lucha por el título. Con estos 13 puntos, Aleix se pone a 21 de Fabio Quartararo y se marcha de vacaciones metido de lleno en la pelea por el campeonato.

It's going to take all 5 weeks of the summer break to recover from this race 🥵#DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/brLoyIL6af

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 26, 2022