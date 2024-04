Christensen y Sergi Roberto no jugarán la vuelta contra el PSG en Barcelona

No todo iba a ser positivo para el Barcelona en los cuartos de final de la Champions League. El conjunto culé se llevó una victoria muy meritoria contra el PSG en el Parque de los Príncipes y llegará con ventaja a Montjuic. Sin embargo, allí tendrá dos bajas muy sensibles como son las de Sergi Roberto y Christensen. Los dos vieron la amarilla y, al estar apercibidos de sanción, no jugarán en la vuelta del próximo martes.

Los de Xavi acudían a la cita de cuartos de final con un total de siete apercibidos. Era muy complicado que los azulgranas consiguieran conservar a todos sus futbolistas de cara a la vuelta. Araujo, Sergi Roberto, Christensen, De Jong, Joao Félix, Lamine Yamal y Ferran Torres corrían el riesgo de quedarse sin jugar en el el Olímpico de Montjuic en caso de ver una cartulina.

Para más inri, el Barça no tenía un rival nada sencillo enfrente, puesto que el PSG se presentaba con Mbappé como gran amenaza, en un partido en el que se preveía que los de Luis Enrique dieran un paso adelante de cara a la clasificación para semifinales. No fue así, puesto que acabaron cayendo por 2-3 en su estadio, en otra noche europea fatídica para el club-Estado, que suma una nueva desilusión en Champions y tendrá que darle la vuelta al marcador en Barcelona para no sumar un nuevo fracaso en una competición que se les resiste.

El partido comenzó con el PSG buscando las costuras al Barça, pero a medida que avanzaba, el Barcelona estaba mejor plantado y tenía oportunidades. Antes de adelantarse en el marcador, sufrirían el primer varapalo, puesto que Sergi Roberto se convertía en el primer culé en ver una amarilla y, al estar apercibido, se perderá la vuelta en Montjuic. El equipo de Xavi no podrá contar con la experiencia de su capitán en un partido que se prevé movido, puesto que deberían darle la vuelta a la eliminatoria a domicilio.

Sergi Roberto y Christensen no estarán

Parecía que todo quedaría ahí, puesto que corría el tiempo y el Barça, ya ganando 2-3 en el Parque de los Príncipes, estaba consiguiendo salvar también la papeleta de las amonestaciones. Hasta que Christensen cometió una falta en el centro del campo y vio otra cartulina que le hará sumarse en el capítulo de bajas a Sergi Roberto.

El central danés había entrado en el 76′ por De Jong, para ocupar un puesto que se ha convertido en habitual para él este curso, como es el de pivote. Su entrada fue fundamental, puesto que fue el goleador final del partido. Christensen remataba de cabeza a la salida de un córner y se aprovechaba de una salida en falso de un mal Donnarumma para poner el 2-3 definitivo. Sin embargo, veía la amarilla 12 minutos después tras una falta en el centro del campo que cortaba una progresión clara del PSG, que buscaba un empate que no terminó llegando.

Las dos bajas son sensibles para Xavi Hernández, que terminaba perdiendo a dos jugadores que condicionan en exceso el centro del campo del Barcelona de cara a la vuelta. Por suerte, con De Jong y Pedri ya recuperados y contando con futbolistas como Fermín en la plantilla, el egarense no debería tener excesivos problemas para formar su centro del campo en el decisivo partido de la semana que viene.